Polémica en Tucumán por video de legislador provincial consumiendo cocaína

Un legislador tucumano se vio envuelto en una polémica tras la difusión de un video en el que se lo veía consumiendo cocaína y confesó que "fueron épocas muy difíciles" de su vida, aunque aseguró que "es algo muy del pasado" que ya lo pudo "superar".Tras la difusión del video, el dirigente peronista reconoció que consumió cocaína de manera "esporádica" y que las imágenes son "de cinco o seis años atrás"."Fueron épocas muy difíciles de mi vida, errores aislados que he cometido hace varios años. Pasó mucho tiempo. Gracias a Dios pude superarlo, pasar ese tramo.En declaraciones a La Gaceta de Tucumán, Gassenbauer resaltó que, en cumplimiento de una ley provincial, se realizó dos rinoscopías que dieron resultados negativos tras su reelección en 2015."Al primero lo hice por voluntad propia, cuando votamos esa ley. Lo hice en el Hospicio del Carmen. Fue en marzo de 2016. Y después, al segundo, lo hice en el Hospital Néstor Kirchner", recordó.E insistió: "Esto es algo muy del pasado, lo he podido superar gracias a Dios, a mi familia, y gracias al esfuerzo. Lo mío ha sido esporádico. No era un consumidor... debe haber sido un par de veces en mi vida. Cuando vi lo que había surgido, dije: ´No más, no más´. Y me aferré a miAnte la situación, la Comisión de Labor Parlamentaria de la Legislatura provincial analizó el tema, tras lo cual Gassenbauer concluyó: "Era lógico que se hable porque es un tema público, que está en boca de todos. Ahora, mi principal objetivo es proteger a mi familia, cuidarla, tratar de aislarla de todo esto. Tengo dos hijas pequeñas y a mi mujer, y sinceramente me preocupa más eso en este momento".