Preocupa la continuidad del jardín de ATE en Paraná

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) mediante oficio Nº 493 notificó a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que "ya no se hará más cargo del pago del alquiler" del lugar en donde funciona el jardín "Acunate", por lo que "peligra la continuidad" del lugar, denunciaron desde el sindicato.



Asimismo desde ATE recordar que desde la fundación del jardín, "el convenio fundacional expresa que el STJ dispondría de un espacio físico para el funcionamiento y el Poder Ejecutivo costearía los gastos de funcionamiento" y detallaron que "como hace unos años el espacio que utilizaba el jardín le fue requerido por el Poder Judicial para darle otro uso, cubriendo esta obligación abonando el alquiler del nuevo lugar".



"Con esta resolución que ha tomado el STJ el jardín a queda en una situación muy precaria al borde de no poder funcionar si no se resuelve este punto, ya sea por rectificación de la medida judicial o la asignación de un nuevo espacio para que continúe funcionando esta importante institución", sostuvieron desde el sindicato.



"Acunate" abrió sus puertas en marzo de 1995, recibiendo a los hijos de los afiliados del gremio estatal para su atención, cuidado y educación. Para ATE el jardín "es un orgullo y una de sus políticas más importantes, hasta allí llegan las personitas más importantes de esta familia que formamos como sindicato, ser depositarios de esa confianza es un desafío que con gusto y responsabilidad aceptamos a diario. Esta gran obra concretada por quienes nos antecedieron nos obliga no sólo a mantenerla en su histórico nivel sino que permanentemente estamos fortaleciendo y mejorándola", indicaron desde la entidad gremial.



"Ante esta preocupante resolución del STJ le hemos solicitado a su presidenta como así también al señor Gobernador una audiencia para tratar este problema que de no resolverse puede ser el desenlace final para nuestro jardín. Desde ATE pedimos un canal de diálogo y más que nada una pronta solución para salir de esta situación que genera zozobra en trabajadores, padres y madres y los gurises", finalizaron. (APF)