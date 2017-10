Aduana, Banco Nación y Gabinete: primeros cambios tras las elecciones

Juan José Gómez Centurión dejó hoy a su cargo como titular de la Aduana por motivos de salud, según pudo confirmar El Cronista, y desembarcará en el Banco Nación, donde ocupará el cargo de vicepresidente. Este no fue el único movimiento después de las elecciones legislativas y Alejandro Vaquié renuncia al Nación y se va al equipo de Marcos Peña. Además, otros dos directores dejarán la entidad, y por ahora sólo se conoció el nombre de uno de los reemplazantes.Centurión asumirá el 1 de noviembre como vicepresidente del Banco Nación, dijo hoy a Télam una vocera del funcionario. La decisión fue informada a Gómez Centurión en una reunión con el presidente Mauricio Macri, agregó la portavoz.El ahora ex funcionario ya había enfrentado problemas con su salud a principio de año, lo que obligó al Gobierno a nombrar temporalmente a Pedro Chappar en su lugar mientras se recuperaba de una serie de operaciones.El alejamiento temporal de su cargo por motivos de salud no había sido el primero. A mediados de 2016 Gómez Centurión había sido suspendido por el titular de la AFIP, Alberto Abad, luego de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le advirtiera al Presidente que había recibido denuncias por presuntos hechos de corrupción.Gómez Centurión se defendió en ese entonces con el argumento de que se trató de "una operación de parte de ex funcionarios de la SIDE" y atribuyó a investigaciones que él mismo impulsó sobre el "tráfico de efedrina" en el Aeropuerto de Ezeiza, lo que generó roces con Bullrich.Finalmente, el juez federal Ariel Lijo se declaró "incompetente" y envió la causa al fuero Penal Económico. El juez dejó asentado en un fallo que no había encontrado pruebas que lo comprometieran con el grupo que fue acusado en la denuncia anónima que llegó al Ministerio de Seguridad.Militar de carrera, con pasado como combatiente en la guerra de Malvinas en 1982 y partícipe del levantamiento carapintada contra el Gobierno de Raúl Alfonsín en 1987, Gómez Centurión se vinculó al macrismo en 2012, como titular de la Agencia Gubernamental de Control porteña.Por otra parte, Alejandro Henke, Luis Ribaya y Alejandro Vaquié dejaron hoy sus cargos como directores del Banco Nación, la entidad financiera más grande de la Argentina, que conduce Javier González Fraga.La movida es una muestra más del deseo oficial de que todos los organismos del Estado estén alineados con los objetivos de relanzar la gestión después del resultado favorable obtenido el domingo en las elecciones legislativas.Según indicaron fuentes oficiales, Heinke es el único que presentó la renuncia por motivos personales, en acuerdo con el titular del BNA. En función de la buena relación que construyó con otras áreas del gobierno, una posibilidad era que se incorporara al Ministerio de Finanzas.Vaquié, ex ministro de Economía de Mendoza que había llegado de la mano de Ernesto Sanz como reemplazo de Enrique Szewach, tuvo diferencias con Gonzalez Fraga sobre el destino de las utilidades del banco. Sin embargo, su salida obedece a que pasará a ocupar un cargo en la Jefatura de Gabinete, a pedido la propia Jefatura. El presidente del Nación pretende sumar en su reemplazo a un hombre con más trayectoria en el mercado financiero.Ribaya, ex titular del Mercado Abierto Electrónico (MAE) y durante muchos años director del Banco Galicia, no tenía buena relación con algunos de los directores del BNA y por esa razón González Fraga decidió pedirle que diera un paso al costado. Ribaya había sido designado por Carlos Melconian en el inicio de la gestión Macri.Por el momento, para ocupar esos lugares hay un solo nombre confirmado: Diego Dequino, un economista cordobés experto en matemáticas, de buena relación con González Fraga y el ministro de Finanzas, Luis Caputo, de quien depende la entidad financiera.