Legislativas 2017: Comenzó el escrutinio definitivo en Entre Ríos

b>esto que se realiza a partir de hoy, "no es un escrutinio de votos, salvo aquellos puestos a consideración de la Junta. Se analiza el acta emitida. En caso extremo, del cual a partir del telegrama, el acta o algún certificado de escrutinio, no se puede establecer con exactitud el resultado de la mesa, se remite a un recuento voto a voto, que tiene por objeto no anular la mesa"

"La Junta Electoral no tiene responsabilidad en el resultado que se emite la noche del comicio. De este escrutinio definitivo saldrán los resultados de cada una de las 3252 mesas", recordó el Secretario Electoral Gustavo Zonis.Resaltó, en diálogo con, que, aclaró.Desde las 18 de este martes, en las 11 mesas dispuestas en la Secretaría Electoral para este escrutinio definitivo, se van leyendo los telegramas de las 3252 mesas escrutadas el domingo.y debe realizarse en días corridos, hasta que se finalice con todas las actas", describió.El Juez Electoral recordó que <"Dentro de los bolsines hay una copia del telegrama, el acta, el padrón utilizado en la mesa. Esa documentación es la que sirve de base para los números definitivos en el escrutinio final, que es este", mencionó Zonis."El acto eleccionario fue ejemplar; muy rápido el escrutinio provisorio. Hace mucho tiempo que no teníamos una elección tan sencilla: no se han visto protestas, contenciosos entre los partidos políticos, y tampoco protestas al inicio de este acto, por lo que esperamos estar terminando este miércoles a la noche, las operaciones finales", dijo en el mismo sentido.Está presente la Junta Electoral Nacional distrito Entre Ríos, en el comienzo de este acto. La misma está presidida por el Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, doctor Alonso, el Juez federal con competencia electoral, doctor Leandro Ríos, y la Presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Claudia Mizawack. "Este es el órgano administrativo que ha llevado adelante el proceso electoral, por lo que es a quien le corresponde certificar los resultados que en esta Justicia Electoral, se están llevando adelante".. "Están custodiadas por el Comando Electoral, de modo de tener el control sobre las urnas", afirmó.