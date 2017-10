Piden que sea "plena" la vigencia de la Ley de Salud y Educación Sexual

Mediante un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados, legisladores solicitan al Ejecutivo que se ponga en "plena vigencia la Ley 9.501, que creó el sistema provincial de Salud sexual y reproductiva y Educación sexual, que fue promulgada el 26 de junio de 2003 y nunca se cumplió en lo que respecta a educación, como está plasmado en el artículo cuarto".



La norma establecía, entre otros objetivos, "garantizar la gratuidad del servicio y el derecho a decidir responsablemente sobre sus pautas de reproducción"; "orientar e informar a la población sobre el ejercicio de la sexualidad con perspectiva de género", "promover la reflexión conjunta entre los adolescentes y sus padres sobre la salud sexual y reproductiva y sobre la responsabilidad con respecto a la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de trasmisión sexual", "detectar, prevenir y tratar enfermedades de trasmisión sexual y el cáncer génito mamario", "impulsar la participación del componente masculino de la pareja en el cuidado del embarazo, el parto y el puerperio, la salud reproductiva y la paternidad responsable", y "orientar y asistir a los dos componentes de la pareja en asuntos de infertilidad y esterilidad".



En el artículo cuarto, referido a la educación sexual, prevé que el Consejo General de Educación (CGE) diseñará e implementará políticas de educación sexual y garantizara recursos, financiamiento y formación docente para ello.



Según señaló el diputado Alberto Rotman, impulsor de la iniciativa, esta Ley "fue una de las primeras entre las distintas provincias (que luego también la implementaron) y es más completa que la primera Ley nacional, debido a que legisla sobre la prevención y tratamiento del cáncer génito mamario".



Por ello, lamentó, "es inexplicable que hayan pasado tres períodos de gobierno, en nuestra provincia y no fue puesta en vigencia, siendo que las consecuencias de su desconocimiento, especialmente entre los jóvenes y adolescentes ha provocado serias consecuencias en la salud psíquica y física de ellos y de las familias".



"La consecuencia directa del desconocimiento de educación sexual adecuada es el aumento de embarazos en adolescentes y sus consecuencias. El aumento de las enfermedades de trasmisión sexual, como el HIV, Hepatitis B, HPV y últimamente aumento de sífilis, abortos provocados en adolescentes debido a embarazos no deseados, con sus consecuencias psicosocial que ello provoca en estas 'mujeres niñas', donde en muchos casos sufren complicaciones que pueden llevarlas a la muerte", alertó.



Según datos aportados por el legislador, en 2010 los embarazos en niñas y adolescentes de nuestra provincia (entre 10 y 19 años) representaron el 27.11 por ciento de los 9.254 partos ocurridos en los hospitales públicos. (AIM)