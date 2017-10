Está convocada a sesionar hoy la asamblea legislativa y también Diputados

La asamblea legislativa convocada para hoy tiene como fin tratar el veto parcial del Ejecutivo a la ley sancionada el mes pasado por la cual se creó un régimen de Promoción al Trabajo Cooperativo que facilita la contratación de estas organizaciones para la realización de obra pública. No obstante, la asamblea no tendría quórum y se haría un nuevo llamado, indicaron fuentes legislativas.



El de este martes a las 11 será el primer llamado de tres que prevé la Constitución para tratar vetos del Ejecutivo.



La convocatoria, que tendrá lugar en el recinto de la Cámara de Diputados, tiene como fin tratar el veto parcial del gobernador Gustavo Bordet a la ley sancionada en septiembre, por la cual se creó un régimen de Promoción al Trabajo Cooperativo que facilita la contratación de estas organizaciones para la realización de obra pública.



Fuentes legislativas indicaron a APF que la asamblea legislativa no tendría el quórum necesario, por lo que se deberá proceder a la convocatoria del segundo llamado.



El proyecto vetado parcialmente apuntaba a buscar un camino que permitiera a las cooperativas ampliar su horizonte de trabajo e ingresos para fomentar, agilizar y mejorar la inserción de las cooperativas de trabajo en los procedimientos de contratación de obras públicas efectuados por la administración pública provincial, sus organismos autárquicos o descentralizados, y con esto contribuir a la generación, crecimiento, sostenimiento y mejora del trabajo a través de cooperativas.



La iniciativa fue calificada por su autora, la diputada peronista Leticia Angerosa, como una herramienta para promover los valores sociales de igualdad, solidaridad, autogestión, ayuda mutua y justicia social, en el marco de la provincia de Entre Ríos que se esfuerza por sostener un modelo de inclusión e inserción social.



En los fundamentos del proyecto, que recibió apoyo unánime de ambas cámaras legislativas, agregó que se destaca la premisa de "estimular la capacitación y formación continua de los asociados de las Cooperativas en los aspectos técnicos, gerenciales y comerciales necesarios para consolidar el desarrollo cooperativo", acción que desarrollaría el Instituto de Promoción, Cooperativa y Mutualidades de Entre Ríos (Ipcymer). Dentro de tal Instituto se creaba el Registro de Cooperativas de Trabajo.



El Ejecutivo vetó seis de los 12 artículos del proyecto que ya tendía sanción definitiva.



Sesión de la Cámara de Diputados



Por otra parte, para este martes a las 18 está convocada a sesionar la Cámara de Diputados, pero todavía no se difundió el temario.