El oficialismo no acompañará el pedido de licencia de De Vido

Política El ex ministro De Vido pidió licencia en su cargo como diputado nacional

Antes de su tratamiento en el recinto, el pedido de los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio deberá contar con el aval de la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Pablo Tonelli, que se reúne este martes a las 16:00 en el segundo piso del anexo C de la Cámara baja."Votar la licencia sería ser cómplice de los fueros de De Vido", aseveró Massot, luego de que el diputado del Frente para la Victoria-PJ enviara una carta al presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, solicitando la licencia.Además, calificó como "altamente improbable que en la sesión del miércoles el kirchnerismo logre los dos tercios para tratar sobre tablas el pedido de licencia."Para tratar la licencia primero tendrían que conseguir el quórum para tratarla antes (del desafuero)", indicó.Massot señaló que "si De Vido estuviese seguro de su inocencia y, posterior al desafuero, el proceso judicial así lo indicara y efectivamente la conclusión fuera que él no es culpable y la condena no puede quedar en firme, pues entonces puede haber un procedimiento igual al desafuero en el que se vote la reincorporación del diputado a sus funciones".Según evaluó, la licencia pedida por De Vido "es como un desprendimiento de sus obligaciones como diputado pero conservando los fueros", por lo que concluyó que "lo único que interesa en esta movida es conservarlos".En declaraciones a radio Mitre, Massot pronosticó que este martes la comisión de Asuntos Constitucionales emitirá dictamen favorable y el miércoles la iniciativa será votada con éxito en el recinto.El martes pasado, el juez Rodríguez había dado curso al pedido de la Cámara Federal ordenando la detención de De Vido y solicitó a Diputados el desafuero, en el marco de la causa que investiga presunta malversación de fondos en obras que debían realizarse en la mina de Río Turbio.El jueves siguiente, Bonadio sumó un nuevo pedido de desafuero contra De Vido por presuntos sobreprecios en la compra de barcos de gas licuado.El presidente de la bancada del FPV-PJ, Héctor Recalde, ya había adelantó la semana pasada que la posición del bloque se fijará recién este martes a las 14:00, dos horas antes del horario en que está convocada la reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales donde Cambiemos espera conseguir dictamen favorable.Según trascendió, existe una disputa interna en el bloque entre los que proponen cerrar filas para proteger a De Vido hasta las últimas consecuencias y los que sugieren dar libertad de consciencia.También son varios las voces que presionan por la renuncia, ya que de ser aceptada no sólo se evitaría una sesión dedicada enteramente a poner en primer plano la "corrupción" kirchnerista con el costo político que ello implicaría, sino que permitiría que esa banca sea reemplazada (por el socialista K Jorge Rivas) y no que quede vacante.Más allá de las discusiones en el seno del kirchnerismo, el procedimiento para desaforarlo ya está en marcha y nada pareciera indicar que el desenlace será feliz para el exministro: el oficialismo confía en contar sobradamente con los dos tercios necesarios de los votos para darle la despedida a De Vido este mismo miércoles en sesión especial.De hecho, varios bloques que en julio se opusieron al procedimiento para excluir a de Vido al considerar que la figura de "inhabilidad moral" era "antojadiza", ahora acompañarán: el Frente de Izquierda, el Movimiento Evita, los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, entre otros, ayudarán con el número.El bloque Justicialista, que aquella vez había votado dividido y con notorias ausencias, se encolumnará a favor de la medida, con alguna excepción.