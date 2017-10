Bordet convocará a las fuerzas políticas por provincialización de Salto Grande

Política Bordet felicitó a los candidatos de Cambiemos por el triunfo en estas elecciones

"Entendemos que las elecciones pasan y los problemas quedan. Mañana resolviendo los problemas vamos a estar nosotros, poniendo la cara y el cuerpo como siempre", dijo este domingo el gobernador Gustavo Bordet."Voy a hacer justamente un llamado a todas las fuerzas políticas para de una vez por todas entender que Salto Grande nos pertenece a los entrerrianos y que tenemos que lograr mejores regalías y que la energía domiciliaria, para nuestras pymes y para nuestros productores tenga tarifas competitivas".También adelantó que esta semana asistirá a la reunión convocada por el presidente Mauricio Macri: "Plantearemos varios temas. Uno de ellos es el del costo de la energía que generamos en Entre Ríos y la pagamos el doble más cara que en Buenos Aires"."También vamos a plantear la preocupación que nos genera que la Corte Suprema de Justicia pueda fallar en favor de la provincia de Buenos Aires. El problema es que ese reclamo sea satisfecho con los recursos de las provincias y en particular la de Entre Ríos, lo cual nos demandaría un monto de 3.600 millones de pesos que nos pondría en una situación virtual de quebrando, lo cual resentiría todos los servicios de salud, de seguridad, de educación y por supuesto el pago salario. Son los temas que nos preocupan, nos incumben", explicó Bordet.Además indicó que "seguiremos con una agenda de trabajo que también tenemos en la semana. El miércoles estaré en Carbó, donde abriremos los sobres para una escuela por 30 millones de pesos que se financia en un 100 por ciento con presupuesto provincial".Por otro lado, Bordet indicó que "los resultados en la provincia están dándole una victoria a Cambiemos, la cual obviamente aceptamos y felicitamos a quienes están obteniendo este triunfo en la provincia de Entre Ríos"."También entendemos la necesidad de una reforma política que involucre a todas las fuerzas, que se discuta con amplitud. La verdad es que estoy muy satisfecho del trabajo que se ha realizado en la provincia en todo este tiempo en la búsqueda de consensos en el Poder Legislativo donde hemos encontrado para leyes importantes la unanimidad. La más importante pasada fue la ley de presupuesto que fue aprobada por unanimidad", agregó durante la rueda de prensa en la que también estuvieron la senadora nacional Sigrid Kunath y el secretario General del PJ, José Cáceres.Por último, Bordet agradeció "a todos los militantes del PJ el esfuerzo y el trabajo que han hecho porque me consta y porque estuve en todas las ciudades de la provincia recorriendo. En todos los lugares de la provincia donde fui vi el entusiasmo, el fervor"."Vi muchos jóvenes que dieron lo mejor de sí para obtener un triunfo que por esta oleada nacional no se pudo dar pero la verdad es que estamos muy convencidos porque tenemos bases muy sólidas para obtener una victoria que nos ratifique como gobierno en 2019", concluyó Bordet.