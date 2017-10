Frigerio: "Estamos shockeados y emocionados por la elección en Concordia"

"Aprovecho para saludar a los vecinos de Concordia y agradecerlos a los entrerrianos por el apoyo que hemos recibido", empezó diciendo el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio. Sostuvo que la victoria electoral en Entre Ríos, y particularmente en Concordia en las legislativas de octubre: "No sentimos que sea un cheque en blanco, sino una enorme responsabilidad para estar a la altura que se vive en el país". Reconoció, además, estar "shockeados y emocionados por la elección en Concordia".En el diálogo mantenido este 22 de octubre por la noche con la emisora de El Entre Ríos, admitió estar "shockeados y emocionados por la elección en Concordia. Hemos hechos muchas cosas en estos primeros 21 meses de gestión, concretamos muchas cosas que se prometían y estaban pendientes" y mencionó las mejoras en la Defensa Sur, la construcción de viviendas, la planta potabilizadora, entre otras.Dijo que "quedan muchas más obras por hacer pero definitivamente los vecinos están viendo que está cambiando y que pudimos trabajar en equipo con la provincia y el municipio para estos cambios".Consultado desde Oíd Mortales Radio por cómo se desarrollaron los comicios en todo el país, dijo que están "agradecidos y emocionados, además fue un día de fiesta. No tuvimos denuncia, hubo paz y tranquilidad y un día hermoso en todo el país. Una fiesta de la democracia. Agradecidos, por supuesto", reiteró.Resaltó que "el presidente confía en la capacidad y talento de los entrerrianos. Estamos para mucho más que los que nos hicieron creer en estos años", cuestionó y añadió que "la gente recuperó la confianza y la autoestima de que podemos estar menor. Enorme responsabilidad es estar a la altura de esta confianza".Advirtió lo que queda por hacer debido a que "muchos vecinos de Concordia siguen en una situación de pobreza" y por eso reiteró que "no es un cheque en blanco".