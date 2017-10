"Acá nada termina, empieza todo", reafirmó Cristina Kirchner

"Unidad Ciudadana emerge como la unidad más firme de oposición a este gobierno"

"Si bien los números de nuestro escrutinio provisorio no son los que aparecen en televisión,. Somos serios y responsables, jamás montaríamos un espectáculo para dejarlos contentos a ustedes o para tener una imagen televisiva, jamás", indicó la candidata a diputada nacional de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner."Siempre hemos sido una fuerza nacional y popular. Unidad Ciudadana ha venido para quedarse y será", remarcó."Hemos crecido y construido un gran proyecto en apenas cuatro meses, tenemos una gran responsabilidad y la vamos a asumir con determinación.", recalcó la ex presidenta.La ex mandataria celebró el trabajo de los fiscales en los comicios y agradeció a los candidatos de su fuerza. A su vez, Cristina destacó que Unidad Ciudadana fue la única fuerza opositora cuyo porcentaje de apoyo subió."Hemos sido capaces de sumar votos, de crecer a pesar de que nos hemos enfrentado a la más enorme e inédita concentración de poder que se tenga memoria desde la restitución democrática. Debemos estar orgullosos de esta construcción porque el resto de las fuerzas opositoras no han resistido el avance del oficialismo y nosotros sí hemos crecido (...) esto es un dato objetivo de la realidad y emerge como la oposición más firme a este Gobierno ", expresó la senadora electa."Sólo la unidad (...) es la que nos lleva precisamente a privilegiar esa unidad por sobre las diferencias parciales y, sobretodo, no personalizar ni subjetivar en política, sino apuntar a una construcción política y social que se base en un proyecto de país y no en personas", opinó Cristina.El triunfo de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires fue para Cambiemos, con 42,15 % sobre un total de 98,74 % de las mesas escrutadas. Por su parte, el frente liderado por Cristina Kirchner se llevó el 36,26% de los votos como segunda fuerza en la provincia al mando de María Eugenia Vidal.