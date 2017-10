Histórica derrota de Menem en La Rioja donde se impuso el frente Cambiemos

El frente Cambiemos, de la mano de su candidato a senador nacional Julio Martínez, se impuso en las legislativas de este domingo en La Rioja y le propinó una histórica derrota al expresidente y caudillo del PJ, Carlos Saúl Menem, quien por primera vez perdía en las urnas.



Con el 98 por ciento de las mesas escrutadas, el dirigente radical cosechaba el 48,06 por ciento de los votos, mientras que el senador nacional lograba 45,33 por ciento.



De esta manera, el exministro de Defensa lograba una histórica victoria en una provincia dominada por el PJ y que le había sido esquiva en las PASO.



Sin embargo, Menem -a sus 87 años- lograba ratificar su banca, esta vez por la minoría, y extendía su mandato hasta 2023 y seguirá siendo el senador de mayor edad en la Cámara alta.



Con estos resultados, el radical Martínez daba vuelta la derrota que había sufrido en las primarias de agosto, cuando había obtenido 64.874 votos: este domingo su candidatura recibía el apoyo de 90.227 riojanos.



En tanto, el senador nacional se quedaba en el segundo lugar con 85.095 votos, pese a haber ganado unos cinco mil sufragios en comparación con los 80.363 que había logrado en agosto, cuando su candidatura peligraba por un fallo de la Cámara Nacional Electoral.



"La gente decidió el cambio, decidió que La Rioja se sume al cambio que vive el país", celebró el senador nacional electo en diálogo con NA.



Desde la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial, en donde festejaba el triunfo, el referente radical analizó cómo pasó de la derrota de agosto a la victoria de este domingo: "La voluntad de cambio ya existía desde antes, pero en las PASO se vio atravesada por el proceso de impugnación de Menem, que lo victimizó y no permitió discutir lo que teníamos que discutir. Ahora pudimos hablar lo que teníamos que hablar y sumar a La Rioja al cambio de la Nación".



Con este resultado, Cambiemos lograba el ingreso de Inés Brizuela y Doria como segunda senadora y dejaba al peronismo con la banca de la minoría en manos del expresidente.



Martínez contó que recibió el llamado del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien lo felicitó y le manifestó su sorpresa ante el resultado.



"Están sorprendidos. Nosotros no, porque lo esperábamos, lo sentíamos en el termómetro de la gente", añadió.



El exministro de Defensa resaltó que "ahora hay que cumplir y honrar el mandato y trabajar por la gente", ante lo cual evitó hablar de sus intenciones de disputar la Gobernación riojana en 2019: "Faltan dos años para hablar de eso. No creo que terminada la elección nos tengamos que sumar a una nueva candidatura".



Menem había votado en la Escuela 396 Caudillos Riojanos: "Siempre que hay elecciones se definen cosas fundamentales para la democracia, para La Rioja, para nuestro país. El voto es la herramienta de todos los ciudadanos para desde el lugar que cada uno ocupa, construir más democracia, más libertad", señaló ante la prensa.



A la derrota de este domingo, el expresidente deberá sumarle su preocupación en lo que respecta las causas judiciales en las que está involucrado, ya que el próximo jueves comenzarán los alegatos en el juicio oral en el que se investigan los delitos de encubrimiento, peculado y privación ilegítima de la libertad en la tramitación de la causa iniciada a partir del ataque terrorista del 18 de julio de 1994. (NA)