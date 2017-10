Cambiemos ganó en provincia de Buenos Aires por más del 4 por ciento

Se impuso en Diputados

Palabras de Bullrich

"Empieza todo"

Con el 99,22 por ciento de las mesas escrutadas, en la elección de, Cambiemos obtenía el 41,38 por ciento, mientras que Unidad Ciudadana se quedaba con el 37,25.En tercer lugar se ubicaba el candidato del frente 1País de Sergio Massa, con el 11,32 por ciento, que obtuvo cuatro puntos menos que en las Paso.En cuarto lugar quedó el Frente Justicialista que postuló a Florencio Randazzo con 5,31%, mientras que la quinta ubicación fue para el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Néstor Pitrola, con 4,75%.Esteban Bullrich y su compañera de lista Gladys González llegarán al Senado a partir del próximo 10 de diciembre, mientras que por la minoría ingresará Cristina Kirchner, en tanto, que Jorge Taiana quedará afuera de la Cámara alta.En la tira para diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, se impone la oficialista Graciela Ocaña con cifras similares la de senadores: 42,18% a 36,25% de la economista kirchnerista Fernanda Vallejos, seguida por 1País con 11,03.Con estos resultados, entraban a la Cámara baja 15 representantes de Cambiemos, 13 de Unidad Ciudadana, 4 de 1País, dos por el Frente de Izquierda y otro por Cumplir."Sí se pudo", festejó Bullrich al salir al escenario de Costa Salguero a las 23.00, junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien fue protagonista de la campaña provincial.A su lado también estuvieron González, los diputados electos Graciela Ocaña, Héctor "Toty" Flores y Guillermo Montenegro, y el asesor de Cambiemos Jaime Durán Barba."Sigamos aspirando a un país donde el que piense diferente no sea un adversario, sino una visión a la cual tomar en cuenta, sabiendo que podemos compartir objetivos", subrayó el exministro de Educación.A las 23.30, la expresidenta salió al escenario montado en la cancha de Arsenal de Sarandí a reconocer la derrota: "No nos alcanza para superar a nuestros adversarios", admitió.Junto a Taiana y los candidatos a diputados nacionales de la fuerza, Cristina Kirchner lanzó un llamado a la unidad del peronismo y subrayó que Unidad Ciudadana "será la base, no la totalidad, de la construcción de la alternativa a este gobierno"."Unidad Ciudadana sabe que el voto recibido es un voto fundacional, una semilla de esperanza política y la vamos a regar todos los días", resaltó la exmandataria nacional y aseguró: "Aquí no se acaba nada, hoy aquí empieza todo".