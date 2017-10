Nueva Izquierda: "Nos consolidamos como la tercera fuerza en la provincia"

Nadia Burgos quien se postulaba como candidata a diputada nacional por el MST- La Nueva Izquierda en Entre Ríos, anteremarcó: "Estamos en condiciones de decir que nos consolidamos como la tercera fuerza en la provincia con una muy buena elección, y eso nos pone muy contentos"."Esto es algo que recién comienza pero nos posiciona muy bien como fuerza y como alternativa política en nuestra provincia, pero para nosotros la lucha no es hacia 2019, sino que es una lucha continua contra el ajuste del gobierno nacional y provincial, contra el saqueo, la contaminación y la violencia de género", justificó Buegos.

"Seguimos en la calle y ahora más fortalecidos por estos resultados"

Cuando se le consultó a Burgos si aunarían fuerzas con otros partidos políticos, esta argumentó: "Nuestra delimitación clara, no hacemos acuerdos políticos ni con ajustadores ni con quienes apoyen un modelo de país que sea contrario a los intereses de los trabajadores, las mujeres, las disidencias sexuales, los jóvenes y los jubilados"."La unidad tiene que ser programática, y para la Izquierda es fundamental para seguir consolidando, no solo una fuerza en la provincia, sino también a nivel nacional", agregó.Respecto del análisis que hace del resultado de las legislativas, Burgos señaló: "Este voto del 50% hace que no sea un apoyo directo al gobierno nacional, al modelo político social y económico del macrismo, sino que también entra en juego la crisis del Partido Justicialista que gobierna la provincia y la necesidad de la construcción de esta tercera fuerza"."Me quedo con la gran elección militante que hizo la Nueva Izquierda en la provincia, porque además demostramos que podemos hacer política sin necesidad de grandes estructuras ni de aportes de grandes empresarios", cerró.