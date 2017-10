Cambiemos gana por amplio margen en Córdoba con Baldassi a la cabeza

Con el ex árbitro Héctor Baldassi a la cabeza, Cambiemos arrasó en Córdoba con el 48,47 por ciento de los votos, según los datos oficiales entregados esta noche.De esta forma, con el 99,33% por ciento de las mesas escrutadas, Cambiemos replicó el amplio triunfo logrado en las PASO de agosto, por lo que se quedó con cinco de las nueve bancas de Diputados que la provincia puso en juego.En segundo lugar se ubicó Unión por Córdoba con 30,52% -liderada por el candidato del peronismo y actual vicegobernador, Martín Llaryora-, mientras que tercero quedó Córdoba Ciudadana con 9,72%.El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, reconoció el triunfo de Cambiemos y reveló que se había comunicado con el presidente Mauricio Macri para "felicitarlo por los resultados"."A través de mensajes de texto hablé con el Presidente de la República y lo felicité por los resultados en la provincia de Córdoba, como corresponde, cosa que el Presidente me agradeció", explicó Schiaretti.Con estos números, Cambiemos se quedó con cinco de los nueve escaños para la Cámara baja, mientras que el espacio que comandan el ex gobernador José Manuel De la Sota y el actual mandatario, Juan Schiaretti, sólo retendrá los tres que arriesga.El kirchnerismo obtendrá la restante banca, mediante la lista encabezada por el secretario general del gremio de docentes Adiuc, Pablo Carro.Córdoba es el segundo distrito del país con mayor cantidad de electores, sólo superado por la provincia de Buenos Aires, donde 2.880.000 de personas están habilitadas para votar este domingo.El primer candidato a diputado de Cambiemos en Córdoba, Héctor Baldassi, se mostró "feliz" tras el amplio triunfo del partido representado a nivel nacional por Mauricio Macri en el distrito."Nos sentimos muy felices, contentos de estar participando de la felicidad de ustedes. Tenemos que agradecer a mucha gente. A cada uno de los cordobeses que con su compromiso y ganas de cambiar apoyaron a Cambiemos, a todos los fiscales, que entregaron el día en cuidar los votos y las urnas, a la juventud", sostuvo.En diálogo con Cadena 3, reconoció que es "un novato" en la política, pero remarcó que dio "pasos importantes, porque cada vez que caminé, lo hice de forma segura"."Demostré que desde la banca, aplicando el sentido común, haciéndome escuchar y defendiendo a Córdoba, que lo hago desde hace tres años y medio, se puede mejorar día a día. No es una cuestión de azar, es fruto del trabajo que hago en cada recorrido en mi provincia, poniéndole el oído a los cordobeses", aseveró.