Bahillo: "Los problemas de los entrerrianos no se terminan por una elección"

El candidato en primer término por Somos Entre Ríos, Juan José Bahillo, "prometió trabajar fuertemente con la gente", tras la victoria de Cambiemos en Entre Ríos.



"Los problemas de los entrerrianos no se terminan por una elección. Habrá que hacer la lectura correcta, porque los ciudadanos siempre que votan algo nos quieren decir. Hay que trabajar en el sentido que pide la gente", señaló el legislador electo en declaraciones a Elonce TV.



En coincidencia con los conceptos vertidos por el gobernador, Gustavo Bordet, habló de "una fuerte nacionalización de la campaña, que se profundizó en octubre respecto a agosto".



"La gente evaluó si seguir dándole un voto de confianza o no a Macri y un porcentaje mayoritario ha seguido acompañando las políticas nacionales. Tenemos una muy buena gestión provincial con una gran imagen del gobernador, pero indudablemente la gente valorizó la cuestión nacional", consideró Bahillo.



Y finalmente, señaló que en lo personal no lo "condiciona" esta derrota al momento de ejercer su rol como legislador nacional. Elonce.com