Cristina: "Es la primera vez que afrontamos elecciones en estas condiciones"

La candidata a senadora nacional en Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, dijo que es la primera vez que se afronta un acto electoral "en estas condiciones", al referirse al caso de Santiago Maldonado.



Así se expresó al salir del Instituto Patria donde realizó una recorrida por un centro de Cómputos montado allí para seguir de cerca los resultados de los comicios. .



"Es la primera vez que afrontamos un acto electoral en estas condiciones después de lo que hemos pasado", indicó ante la prensa la expresidenta.



"Ustedes saben cuáles son mis convicciones, mis emociones y sentimientos. Por eso el martes fue la última vez que hicimos un acto político y ese día suspendimos la campaña", señaló al hacer alusión al día que apareció el cadáver de Maldonado en el Río Chubut.



En un video difundido por el canal de YouTube de Unidad Ciudadana, la candidata expresó con respecto al Centro de Cómputos: "Son jóvenes voluntarios que están con sus computadoras y son los que van a hacer el escrutinio, habida cuenta de los inconvenientes, que son públicos y notorios, que ocurrieron en las PASO".



Acompañada por el segundo candidato a senador de Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, la exmandataria sostuvo: "Es muy bueno ver a jóvenes todos digitales. A mí me gusta, pero los chicos tienen una comprensión mucho más natural de todo esto".



Al ser consultada sobre su voto, la candidata explicó que no va a sufragar, al igual que ocurrió en las PASO, porque no hay vuelos aéreos que coincidan con sus actividades del día de hoy.