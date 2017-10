Elecciones legislativas: El voto de los políticos

El concejal Emanuel Gainza votó en horas del mediodía en la Escuela "Pedro Giachino". Allí, en diálogo con, contó que "estoy contento porque cada oportunidad que tenemos de poder expresar nuestro voto implica poder decidir sobre el futuro, sea de la ciudad, de la provincia o el país. Es un proceso que a la Argentina le ha llevado muchísimo tiempo".Respecto a los electores, expresó que "están muy bien y tranquilos. Desde temprano estuve recorriendo muchas escuelas, acompañando a los fiscales de nuestra fuerza para garantizar la transparencia de la elección. Por un lado, agradecemos a los más de mil fiscales de Cambiemos que están cuidando cada uno de los votos de la decisión de la gente".En ese sentido, reiteró el pedido de "cambiar el sistema electoral", ya que "planteamos muchas veces el tema de terminar con la boleta a papel, que no beneficia a los partidos más chicos y que complica la operativa de la elección. Hay antecedentes en nuestro país, como en Salta o la Ciudad de Buenos Aires, donde han implementado otros sistemas alternativos que dan más transparencia, más agilidad al conteo de votos. Esto, de alguna manera, habla de cómo vemos el futuro de la forma de emitir nuestro voto".Destacó que "es muy importante ratificar el compromiso de lo que comenzó en 2015. Tenemos la particularidad de que nuestro gobierno ha hecho casi dos años de gestión con el 30% de los senadores y menos de la mitad de los diputados en el Congreso. Aún así, hemos podido sacar más de 100 leyes en conjunto. Eso habla también de la nueva etapa que vive la Argentina: de diálogo, de poder trabajar juntos y buscar coincidencias aún entre los que pensamos distinto. Estamos ratificando nuevamente un rumbo de la Argentina".Se refirió también al caso de Santiago Maldonado y señaló que "nos llena de angustia a todos los argentinos y hay que expresar solidaridad con la familia, que vive un momento muy complejo. Se dio en un contexto en donde justo estábamos en medio de una elección y eso tuvo algunas repercusiones de algunos dirigentes políticos que no fueron felices o adecuadas, pero lo importante es que la gente pueda distinguir una cosa de la otra. Hoy elegimos a quienes nos van a representar en el Congreso de la Nación y eso va por un camino distinto a la situación de Santiago. No obstante, ratificamos nuestra solidaridad con la familia, redoblamos el compromiso para que se averigüe y la Justicia tenga que actuar y conocer la verdad sobre este tema".El senador nacional, Alfredo De Angeli, votó en la escuela Villa Malvina de Gualeguaychú y expresó que "estamos cumpliendo con un deber cívico que tenemos los argentinos y es una alegría, una fiesta de la democracia poder votar y espero que esto continúe infinitamente".Dijo además que "el control central de Cambiemos está en Gualeguaychú y acá también vamos a esperar los resultados. Estamos con muchas expectativas. Estarán presentes los principales candidatos"."Estamos con muchísimas expectativas y agradecemos a todos. Felicitamos a los que participan de la elección, a los que custodian los votos, es un día cívico, de alegría y paz", finalizó.El Diputado nacional, Julio Solanas, votó en la escuela Maestro Entrerriano y manifestó aque "esperemos que la jornada continúe en paz, porque todo arrancó muy bien, sin ningún problema".Además, contó que "esperaré los resultados tranquilo, con mi familia, mis amigos. Agradezco a los fiscales que hacen el esfuerzo individual y personal. Esperamos que la jornada electoral finalice de la mejor manera posible".La ex intendenta de Paraná, Blanca Osuna, votó en la escuela Bavio y expresó aque "cada jornada electoral tiene su momento, sus cosas. Las elecciones de medio término tienen la particularidad de que no tienen la contundencia en el acompañamiento, pero ésta fue atravesada por muchos hechos. La desaparición de Santiago Maldonado, su ausencia, el reclamo de justicia".Señaló también que "desde mi perspectiva destaco la batalla que ha dado Cristina Fernández de Kirchner en provincia de Buenos Aires, porque además fue marcando y dando señales de las cosas que están en juego en este país. Uno desea que quienes resulten electos, en el caso de los entrerrianos, tengan un real y efectivo compromiso de defensa, de cosas que emergieron en el debate de la Argentina. El reclamo de justicia, la defensa de los derechos conquistados y que no queremos que se pierdan. La defensa de los derechos entrerrianos está encausada en ese proceso".Dijo además que "esta elección estuvo muy desordenada en la coordinación de campaña, es decir el proceso previo. Prácticamente no la tuvimos, al menos acá en Paraná. A lo mejor eso resulta bueno".Se refirió a los roles que transitó hace algunos años en el Congreso de la Nación y planteó que "primero fui diputada y después senadora. Fueron 10 años muy intensos de leyes vinculadas a los derechos, a la educación, a la economía, a la producción, al desendeudamiento, que fueron la impronta que dejaron Néstor Kirchner y después Cristina. Tuve la honra de participar de esos debates con altísimo compromiso con los intereses de la provincia, que fueron beneficiados en esa etapa"."Uno desea que los legisladores siempre tengan esa cercanía que le dé sentido al rol, más allá de la función que propiamente la Constitución define para esos legisladores. Hay otra arista que es del índole de lo humano, del compromiso", agregó.Y finalizó: "En esta etapa también se define el rumbo de la economía, la suerte o desgracia de millones de argentinos. Tenemos que votar a favor de nuestros intereses: mejor trabajo, educación, salud. Es una etapa donde los presupuestos se achican, donde los proyectos que se venían desarrollando se diluyen, donde las obras se paran. Uno desea que eso se vea cabalmente y, si no, será en otro momento que se terminará de ver, porque en eso el pueblo no se equivoca, más temprano que tarde las cosas se ven".