Macri aseguró que las elecciones "marchan bien en todo el país"

"Me informan que la elección marcha muy bien en todo el país, hay muy buen tiempo en todo el país, es importante que todos vayamos a votar, que los argentinos se expresen", dijo el mandatario en diálogo con los periodistas apostados en el lugar luego de sufragar en la mesa 6584.



Sobre el caso Maldonado



El presidente Maurici Macri pidió "prudencia" a la sociedad y "dejar actuar a la Justicia" sobre el caso de la muerte de Santiago Maldonado, y agregó que "en las próximas semanas terminaremos de saber qué le sucedió" al joven artesano muerto en Chubut.



"Hoy estamos en veda, dejemos para mañana y seguimos hablando. Pero claramente las últimas informaciones han echado mucha luz sobre cosas que se dijeron y que no eran acertadas", dijo el jefe de Estado sobre los datos de la autopsia al cuerpo de Maldonado que indican que no habría sufrido violencia física.



Macri reiteró sus condolencias a la familia de Maldonado y ratificó que su "preocupación" es que se "llegue a la verdad cuanto antes posible". Asimismo, negó la posibilidad de cambios de Gabinete a raíz del caso.



El mandatario se expresó sobre el tema que mantiene en vilo a la Argentina al presentarse a votar este domingo en las elecciones legislativas, en la escuela N° 16 Wenceslao Bosse, ubicada en Juncal 3131 del barrio porteño de Palermo.