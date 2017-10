Para evitar el voto ilegal de extranjeros, profundizan controles en la frontera

El Ministerio de Seguridad de la Nación despliega un operativo conjunto para profundizar los controles en la frontera norte del país. El objetivo es evitar el fraude electoral con el voto ilegal de ciudadanos extranjeros y asegurar la transparencia de los comicios.



"Este inédito operativo tiene como fin garantizar el normal desarrollo de las elecciones y desalentar posibles maniobras clientelares", afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien agregó: "Estamos trabajando en equipo con las fuerzas federales, la Cámara Electoral, Migraciones, Aduana y AFIP para asegurarnos de que se respete el voto de la gente".



Por su parte, el secretario de Fronteras, Luis Green, dijo: "Esto es la continuación de lo que iniciamos en las PASO, donde evitamos que crucen y voten personas que no viven en Argentina". El funcionario, que se encuentra supervisando el procedimiento en Misiones, añadió: "intensificamos los patrullajes en los pasos fronterizos no habilitados para impedir el ingreso de cualquier barco, lancha o vehículo informal".



El refuerzo de los controles, enmarcado dentro de la decisión del Presidente Macri de que el Estado vuelva a hacerse presente en la frontera, comenzó esta semana y abarca 23 localidades de la región norte. De esta manera, autoridades del Ministerio de Seguridad están dirigiendo el operativo en las provincias de Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco.



La mencionada acción es coordinada por la Secretaría de Fronteras de la Nación y cuenta con la participación, apoyo logístico y trabajo mancomunado de efectivos y miembros de la Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina, Dirección Nacional de Migraciones, AFIP y Aduana.



Cabe resaltar que, a fin de imposibilitar el ingreso y voto ilegal en el país de ciudadanos con doble filiación, se están cerrando diferentes pasos fronterizos no habilitados. En la localidad formoseña de Clorinda, por ejemplo, se clausuraron pasarelas clandestinas que conectaban a Argentina con Paraguay.



Por último, es preciso destacar que, al igual que en las PASO, la Cámara Nacional Electoral instrumentará un control biométrico para impedir el sufragio de votantes ilegales en ciudades fronterizas. Así, dispondrá la utilización de dispositivos de identificación en 110 escuelas, unas 1007 mesas localizadas en las provincias de Chaco, Corrientes, Jujuy, Formosa, Misiones y Salta.