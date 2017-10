En 27 localidades del Norte habrá validación biométrica de identidad de votantes

Este será el dispositivo que usarán electores de seis provincias del Norte para validar su identidad mediante el uso de datos biométricos. El funcionamiento del aparato fue cuestionado por especialistas informáticos.



Este domingo se volverá a poner en funcionamiento el sistema de validación biométrica para votantes en 27 localidades del NOA y el NEA. El procedimiento impulsado por la Cámara Nacional Electoral (CNE) ya se llevó a cabo durante las primarias de agosto. La novedad funcionará en seis provincias (Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones y Salta) de nuestro país en las próximas PASO y elecciones generales. Si bien se trata de una prueba piloto, ONG's consultadas por este medio advirtieron por el uso de un dispositivo biométrico como mediador en el acto electoral.



Por lo pronto, unos 362.460 electores deberán validar ante la autoridad de mesa su indentidad mediante un dispositivo de lectura de huellas digitales. El ensayo se llevará afectará a 1.052 mesas distribuidas en 110 escuelas, representando un promedio de 9,98% del padrón de cada distrito. En Misiones habrá once localidades en donde se realizará el muestreo. Afectará a 191.099 electores divididos en 551 mesas, representando el 21,36% del padrón del distrito y será la provincia con más votantes afectados al ensayo. Luego le sigue Formosa, en cuatro localidades un total de 86.174 electores deberán pasar por la prueba representando el 19,44% del padrón electoral de esa provincia. En Corrientes, cinco localidades entrarán en el ensayo afectando a 31.246 personas distribuidas en 91 mesas. Se trata nada menos que el 3,70% del total de votantes.



En Salta, los ciudadanos que formarán parte de la prueba piloto serán 24.979 repartidos en dos localidades y 71 mesas. En tanto, en su vecina Jujuy unos 14.519 electores entre dos localidades formarán parte del ensayo alcanzando el 2,70% del padrón de esa provincia. Por último, Chaco será la provincia con menor cantidad de votantes afectados a la prueba piloto (14.446) con un total de 43 mesas. Allí, la prueba se realizará en solo dos localidades y afectará al 1,60% del padrón del distrito.



Los municipios afectados a este procedimiento serán los siguientes: La Leonesa y Las Palmas (Chaco); Corrientes capital, General Paz, Itatí, Ituzaingo y San Cosme (Corrientes); Formosa capital, Clorinda, General Lucio Mansilla y Laguna Blanca (Formosa), La Quiaca y Yavi (Jujuy); Candelaria, Corpus, El Dorado, Garupa, Montecarlo, Posadas, Puerto Esperanza, Puerto Iguazú, Puerto Libertad, San Ignacio y Wanda (Misiones); Misión La Paz, Salvador Mazza y Santa Victoria Este (Salta).



La Justicia Electoral eligió estos distritos "en atención" a "la incorporación de mayores garantías sobre el proceso electoral" en zonas cercanas a un paso internacional. Desde la CNE indicaron que "no queremos que tenga un sesgo policial ni xenófobo" porque "no creemos que las elecciones en el Norte sean ilegítimas".



