Elecciones 2017: el voto de los candidatos entrerrianos

Nadia Burgos, candidata de la Nueva Izquierda votó en la escuela Belgrano y señaló que sufragó temprano "porque hay que ir a los distintos establecimientos para ayudar con la fiscalización"."Llegamos este día, un poco con sentimientos contradictorios con todo lo que está pasando en el país, con muchísima angustia", señaló apero destacó que "logramos hacer una campaña militante muy grande y es un día muy importante para nosotros y estamos contentos".Finalmente, Burgos dijo que espera "que haya participación y esperaremos a la tarde los resultados".Atilio Benedetti, votó en la ciudad de Gualeguaychú y al hablar con los medios dijo que "estamos muy contentos por la campaña y el clima electoral que ha sido bueno en toda la provincia, de respeto en cada uno de los lugares. Además es un muy lindo día y espero que la jornada transcurra de la misma manera".Respecto a lo sucedido con Santiago Maldonado, el candidato a diputado nacional de Cambiemos opinó que "es un tema sensible con el cual convivimos en el cierre de la campaña, pero más allá de lo triste de la noticia, por lo menos se pudo encontrar el cuerpo y se está avanzando en un proceso de muchísima seriedad para determinar las causas de su muerte"."Por encima de esto, en Entre Ríos no hubo inconvenientes y confío en que habrá una concurrencia masiva de entrerrianos que van a expresar su voluntad", remarcó Benedetti.Finalmente, y consultado sobre el cambio del lugar de bunker de Cambiemos que estará en Gualeguaychú, Benedetti indicó que "es una forma de practicar federalismo dentro de la provincia".Juan José Bahillo, candidato a diputado nacional en primer término por Somos Entre Ríos, votó en Gualeguaychú y estimó que la jornada electoral transcurrirá "con normalidad y habrá un rápido resultado".Al hacer referencia a la campaña, indicó que si bien no llegó a recorrer toda la provincia, "en 42 días hice 22.000 kilómetros, por lo que fue una importante recorrida. Además el Gobernador nos acompañaba cuando la agenda se lo permitía".En tal sentido, Bahillo destacó que el contacto con los vecinos "enriquece, uno aprende e incorpora particularidades y realidades distintas, aun dentro de la provincia. Una cosa es el norte, otra el centro y el sur y también en ambas cosas hay contrastes. Pero vamos formando compromiso con la gente"."Hoy no hay excusas para no salir a votar en familia y cumplir con su deber cívico pensando fundamentalmente en todos los entrerrianos y en la importancia que tiene participar y pensar en que estamos votando a quienes representarán nuestros intereses", expresó Mayda Cresto, candidata a diputada por Somos Entre Ríos.Asimismo, indicó que es la primera vez que vive una acto eleccionario como candidata "ya que siempre acompañé desde la militancia. Me llevo el cariño de mucha gente en la provincia que nunca pensé que iba a recibir de parte de personas que no conozco".Tras votar, Cresto viajó hacia Concordia.La actual diputada nacional Carolina Gaillard (FpV-PJ) y candidata de la Lista 501 'Somos Entre Ríos' votó en la mesa 3241 de la Escuela 'Justo José de Urquiza' de General Campos."Hoy es el día del pueblo, de participación ciudadana, donde los entrerrianos y los argentinos tenemos la oportunidad de expresarnos en las urnas para elegir a nuestros representantes en el Congreso Nacional", señaló Gaillard luego de votar."Las elecciones están realizándose en paz y con normalidad en toda nuestra provincia. En este sentido, quiero felicitar a las autoridades de mesa y a todos los fiscales que hoy dejan a sus familias para abocarse a trabajar en que el acto eleccionario se desarrolle con transparencia", agregó la actual diputada entrerriana."Hoy los entrerrianos tenemos la oportunidad de elegir a aquellos legisladores que mejor defiendan los intereses de nuestra provincia en el Congreso Nacional", concluyó Gaillard.El candidato de la Lista 50 Encuentro Social, Marcelo Haddad emitió su voto en la escuela Normal de Paraná y en declaraciones adijo que "para quienes militamos desde muy joven en un partido político, votar es una alegría".En esta elección en particular lo encuentra con mucha expectativa. Hoy se eligen los representantes de Entre Ríos en la Cámara de Diputados y nuestro Encuentro Social ha hecho un enorme esfuerzo de recorrer toda la provincia y llevar un mensaje de futuro., hoy no hay que elegir por el pasado y si el presente es injusto, hay que mirar para adelante".