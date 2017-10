Femer y IOSPER volverán a reunirse en noviembre

"La reunión no fue lo que esperábamos por el hecho principal de que no estaba el titular del Iosper", manifestó Fernando Vázquez Vuelta sobre la reunión entre la obra social IOSPER y la Federación Médica que se realizó este viernes por la mañana.



El encuentro "pasó a un cuarto intermedio para el 2 o el 3 de noviembre", señaló. "Esperamos en esa fecha concurrir no sólo con la comisión negociadora sino con los presidentes de cada círculo médico para tomar una decisión y firmar un convenio con un acuerdo entre las partes", adelantó.



La rúbrica de un nuevo convenio es un reclamo de larga data de la entidad profesional, la cual entiende que mientras esto no exista "no hay reglas de juego" que enmarquen el contrato laboral entre las partes.



Sobre ese aspecto, consideró que cada uno hoy (Iosper y Femer) cumple con lo prometido y el acuerdo funciona, "pero consideramos que la salud es algo muy importante como para que no tenga reglas de juego bien claras que protejan no sólo a los médicos y al Iosper sino también al afiliado", definió Vázquez Vuelta y reconoció que hay "disconformidad" entre los galenos por las demoras en resolver este asunto.



El profesional hizo referencia también al descuento del dos por ciento que le aplica la obra social a los médicos en concepto de "informatización" y que constituye otro de los temas que ocupó la mesa de trabajo en el encuentro de este viernes.



"Femer considera que es ilógico que mantengamos un gasto administrativo del Iosper y los médicos aporten un dos por ciento por este concepto. Tenemos casi 100 convenios con obras sociales de todo el país y con ninguna tenemos gasto administrativo porque se supone que la obra social se administra y debe administrar los recursos que tiene, no cobrárselos al médico", expresó para acotar que este reclamo "sigue pendiente".



En otro orden, la Federación reiteró hoy la necesidad de "reordenar y hacer más prolija" la cuestión de los "nomencladores" que son los que identifican cada servicio médico, numerándolo.



"Tenemos un mismo nomenclador para todas las obras sociales, incluso existe uno nacional, pero el Iosper tiene uno distinto al resto y nuestro requerimiento no es el aumento presupuestario respecto a los nomencladores, sino darle un orden y hacer un poco más prolija esa parte", precisó. (APF)