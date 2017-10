Ofrecen $44.000 de indemnización a despedidos de hotel con 23 años de servicio

La propuesta de indemnización, "un burla"

A juicio laboral

Lostenían prevista para este viernes, una mediación en la sede de la secretaría provincial de Trabajo en el marco de la presentación judicial que iniciaron para cobrar sus indemnizaciones y dos meses adeudados de sus haberes. PeroEs que el abogado envió un informe con el monto que les ofrece como indemnización: 44.000 pesos, una suma que los empleados consideraron "irrisoria, una burla", siendo que algunos tienen hasta 23 años de servicio."Teníamos audiencia esta mañana pero nos encontramos con esta situación, otra más de las tantas, porque no se representó el apoderado legal de la empresa Hotel Alvear", confirmó a, Daniel Ferro, vocero de los trabajadores., lamentó el hombre. "Seguimos en esta lucha, no vamos a aflojar", remarcó al tiempo que comentó que subsisten haciendo changas y gracias al apoyo de sus familias."Con la edad que tenemos tampoco es fácil conseguir trabajo", acotó al respecto.El principio básico para calcular la indemnización por despido laboral, de acuerdo a la legislación Argentina (Ley de Contrato de Trabajo, 20744) es el siguiente: "Se le debe abonar al trabajador una indemnizacióno fracción mayor a tres meses, que el empleado tuviere en el trabajo a la fecha del despido".Pero la propuesta del apoderado legal de la empresa que regenteaba el hotel es otra muy diferente."Ellos enviaron a la abogada, un informe sobre la supuesta indemnización que nos quieren pagar. Una suma irrisoria que a nadie le sirve, es una burla", indicó Ferro., reveló.El 31 de mayo pasado cerró sus puertas el Hotel Alvear, que se encuentra en la peatonal de Paraná, y quedaron en la calle 14 trabajadores. Tres de los empleados acordaron sus indemnizaciones pero hay otros 11 que persiguen el monto que les corresponde por derecho."El chico que se intrusó en el hotel, arribó a un acuerdo con otra abogada y otros dos arreglaron una indemnización pero nosotros, porque conciliaciones ya no vamos a tomar más", anticipó el vocero de los ex empleados.