Autopsia al cuerpo hallado en el Río Chubut: "Puede no haber resultados hoy"

La autopsia sobre el cuerpo hallado en el río Chubut el martes pasado en el marco de la búsqueda de Santiago Maldonado comenzó esta mañana y en ese contexto el perito de la familia del joven, Alejandro Inchaurregui, advirtió que "puede no haber resultados hoy"."Puede no haber resultados hoy. Hay que bajar expectativas", advirtió Inchaurregui en declaraciones formuladas al arribar a la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense de la Corte, donde este jueves se colocó el cuerpo en un cajón, se lo selló y precintó.La autopsia buscará determinar la fecha y las causas de la muerte, elementos que serán centrales en el marco de la causa que sigue el juez federal Gustavo Lleral, por desaparición forzada de persona.De la autopsia de este viernes se preveía que participaran las cinco querellas y el único imputado de Gendarmería, el subalférez Emmanuel Echazú: el efectivo participó del operativo de desalojo en la comunidad de Pu Lof y salió de allí con una herida en el rostro.El operativo de traslado estuvo encabezado por el propio Lleral y también participaron peritos de la parte querellante por la víctima, del Equipo Argentino de Antropología Forense y de la Fiscalía Federal de Esquel.El cuerpo encontrado vestía ropas oscuras y una campera de color celeste, que coincidía con los testimonios de las últimas personas que vieron a Santiago, al igual que con una foto tomada por Gendarmería el pasado 1 de agosto durante el desalojo de la ruta 40, en la que aparecería el tatuador.Además, entre sus prendas estaba el DNI de Maldonado, aunque eso no puede tomarse como una identificación positiva.El hallazgo se produjo el martes último a 300 metros río arriba del lugar donde el artesano fue visto por última vez, donde la abogada de la familia Verónica Heredia dijo que ya se habían producido tres rastrillajes previos.