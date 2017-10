Hoy empieza la veda electoral: Prohibiciones y qué pasa con las redes sociales

De acuerdo al cronograma electoral, la veda electoral -por la cual queda prohibida toda actividad de campaña y difusión de mensajes proselitistas y encuestas- comienza a regir este viernes a partir de las 8.00 en todo el territorio argentino.



No obstante, las redes sociales no están alcanzadas por la veda que prohíbe hacer campaña o difundir datos electorales dentro de las 48 horas previas a los comicios, aunque los blogs y periódicos digitales sí están regulados por las normas electorales.



Además de ponerle un límite a la campaña proselistista, la normativa también prevé la prohibición para la publicación de encuestas y todo tipo de declaraciones de propaganda política de candidatos, funcionarios o comunicadores sociales.



La veda establece también que desde doce horas antes y hasta tres horas después del cierre de los comicios se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas y que a partir de la medianoche previa a la elección los locales bailables deben permanecer cerrados.



Durante las 8:00 y 18:00 del domingo no podrán realizarse espectáculos populares al aire libre ni en recintos cerrados, fiestas teatrales y deportivas, ni toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral.



Además, a 80 metros de las mesas de votación tampoco podrán llevarse a cabo (desde doce horas del acto comicial) reuniones de electores en los domicilios, ni utilizar depósitos de armas, abrir organismos partidarios ni distribuir boletas. El detalle Durante el acto electoral y hasta tres horas después de su finalización se prohíben:



- Los espectáculos populares al aire libre.

- Los espectáculos populares en recintos cerrados.

- Las fiestas teatrales y deportivas.

- Toda clase de reunión pública que no se refiera al acto electoral.

- Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección.

-A ochenta metros de la mesa receptora de votos está prohibido:

- La realización de reuniones de electores en los domicilios.

- La apertura de organismos partidarios.

- La distribución de boletas de sufragios a los electores.





Cuarenta y ocho horas antes y hasta el cierre del acto electoral se prohíbe:



- Realizar actos públicos de proselitismo.

- La emisión y publicación de avisos publicitarios en medios televisivos, radiales y gráficos con el fin de promover la captación del voto del elector.

- La publicación en medios de comunicación -sean estos audiovisuales, de radiodifusión, gráficos, u otros- de resultados de encuestas, sondeos de opinión, pronósticos electorales, así como la referencia a sus datos.



Doce horas antes y tres horas después de finalizado el acto electoral se prohíbe:



- Tener abiertas las casas destinadas al expendio de cualquier clase de bebidas alcohólicas.



A partir de las 00. Los boliches deben estar cerrados. En los bares o restaurantes tampoco se pueden vender bebidas alcohólicas.