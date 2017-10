Frigerio, en Paraná: "El domingo será una verdadera fiesta de la democracia"

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, estuvo en Paraná para acompañar a los candidatos a diputados por Entre Ríos.En diálogo con, expresó que "estamos en la recta final dando el apoyo a la lista de candidatos de Cambiemos. Son los mejores candidatos que van a ser diputados de la nación. Van a defender los intereses de los entrerrianos y acompañarán al presidente, que está haciendo una tarea muy difícil de poner a la Argentina de pie. Necesita más apoyo en el Congreso".Cambiemos fue la fuerza más votada en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. En ese sentido, consideró que "recibimos una inyección de energía, un espaldarazo en agosto. Por el contacto que tenemos con los vecinos percibimos que nos va a ir aún mejor".Pidió que el domingo la gente vaya a votar, que "participen de lo que tiene que ser una verdadera fiesta de la democracia. Pedimos que nos apoyen porque no consideramos que este apoyo sea un cheque en blanco, sino todo lo contrario. El apoyo de tanta gente, aún en momentos difíciles, lo que genera para nosotros es una enorme responsabilidad de estar a la altura de esta expectativa tan grande que se generó en los argentinos por la posibilidad de tener un país y una provincia mejor".Ante la aparición de un cuerpo en el río Chubut, que podría ser el del joven Santiago Maldonado, todos los espacios políticos argumentaron "respeto a la familia" y decidieron suspender los cierres de campaña, a días de las legislativas. Al respecto, Frigerio dijo que "todo nuestro gobierno decidió tener un fin de campaña en línea con el respeto a lo que sucedió estos días en Argentina. Lo mismo acordamos con el gobernador Bordet en Entre Ríos. Es una campaña tranquila, en paz".Pensando ya en el futuro y con los nuevos diputados en el Congreso, señaló que "son muchos los temas que deberán debatirse. Hemos resuelto muchos de los problemas que heredamos pero quedan muchísimas cosas por delante. Lo primero será el Presupuesto y será el segundo que se discuta, se debate y se vote en muchísimo tiempo en Argentina. Cabe recordar que antes no teníamos un Presupuesto, que es la ley más importante para cualquier país".Además, comentó aque "tenemos la Ley de Responsabilidad Fiscal, que es algo que acordamos con las provincias: se trata de un camino gradual hacia el equilibrio de las cuentas públicas, porque los países no pueden vivir eternamente de fiado. Por ello, todos, tanto gobierno nacional como las provincias, tienen que tener un manejo responsable de las cuentas públicas. Tenemos también la Reforma Tributaria, que es fundamental, porque hay que darle alivio fiscal a la gente y a los sectores de la producción. Necesitamos de la colaboración de los gobiernos provinciales y municipales, porque no solo el gobierno nacional anterior subió mucho los impuestos, sino también provincias y municipios. Todos debemos trabajar en una reforma que la de alivio fiscal a la gente y la producción en el país".Sobre la provincialización de Salto Grande, indicó que "no hay que usar este tema desde el punto de vista electoral porque la gente ya no se compra esas cosas. El gobierno provincial ha compartido 12 años con el kirchnerismo y nunca se les cayó una idea, jamás hablaron ni discutieron sobre este tema, salvo a pocas semanas de la elección. Es un tema complejo, a la gente no se le puede mentir más, hay que decirles la verdad. Hay otro país que también tiene que opinar, pero todo lo que sea en beneficio de los entrerrianos nosotros lo vamos a apoyar".Asimismo, confirmó que tras las elecciones el gobierno nacional convocará a las provincias para discutir el tema de la coparticipación. "Ya empezamos a debatir este tema con los equipos técnicos de todas las provincias y creo que el año que viene, que no es año electoral, nos va a encontrar, al gobierno nacional y las provincias, trabajando para cumplir un mandato constitucional, que desde hace 20 años estamos en falta, y que es tener una nueva ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Será un nuevo esquema que institucionalice cómo se reparten los recursos y las responsabilidades de gobierno entre la nación y las provincias", agregó.