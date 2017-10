"Será una elección sumamente sencilla", indicaron desde la Justicia Electoral

Sobre los resultados

Las listas que estarán en el cuarto oscuro

Las elecciones en números

Este domingo, los entrerrianos elegirán cargos legislativos nacionales en todos los departamentos de la provincia. En ese marco, el secretario de la Junta Nacional Electoral por el distrito Entre Ríos, Gustavo Zonis, anteremarcó que será "una elección muy sencilla"."Esta es una elección de medio término de candidaturas a cargo público electivo de legisladores, de modo tal, que será un escrutinio sencillo y", estivó."La sencillez del comicio está dada en que el ciudadano ingresa al cuarto oscuro, y se va a encontrar con cuatro boletas que tiene a disposición para declarar su voluntad política y en la competencia de un cargo electivo, de manera tal que será una elección sumamente sencilla", explicó.En esa línea, indicó que"Hay dos universos que tienen un derecho de sufragio, no la obligación, y son los mayores de 70 años y los ciudadanos de entre 16 y 18 años. En ese universo, los electores están habilitados para concurrir a votar, siendo que el ciudadano que figure en padrón y se presente a la mesa con su DNI habilitante, no tiene ningún tipo de inconveniente para emitir sufragio; nadie puede impedírselo", remarcó Zonis."Hay un instituto jurídico que se llama, por el cual, un elector puede requerir a cualquier autoridad pública y por interpósita a la Justicia Electoral, que haga cesar cualquier impedimento que tenga al derecho de sufragio", recomendó."La Junta Electoral no tiene responsabilidad alguna en los resultados que se emitan la noche del comicio, esos resultados que se emitan sin desconocer la ansiedad de la población por conocerlos, no son oficiales -remarcó- porque", explicó el secretario de la Junta Nacional Electoral por el distrito Entre Ríos.El escrutinio definitivo comenzará el martes a las 18hs.1.076.914 electores3250 mesas564 delegados de la Justicia Electoral564 establecimientos de votación6500 autoridades de mesas446 electores privados de la libertad en nueve unidades penalesIntervienen:84 agentes electoralesSe manejan 521 elementos documentales por mesa, lo que hace un total de 1.695.432 documentos1.700 agentes de Correo3980 agentes del Comando Electoral, entre las distintas fuerzas armadas y de seguridadParticipan las agrupaciones políticas que superaron el 1.5% de los votos en la elección primariaEn el país votan 33.104.626 electores repartidos en 108.346 mesas