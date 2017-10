Frigerio dijo que está "consternado" por el caso Maldonado

Política Frigerio estará hoy en Paraná

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio aseguró que está "consternado" por el hallazgo de un cuerpo que podría pertenecer al desparecido Santiago Maldonado y afirmó que el Gobierno espera que la Justicia revele "la verdad" sobre lo ocurrido en el Chubut."Hay que esperar que la justicia termine de definir la identidad del cuerpo y además que encuentre la verdad sobre lo que sucedió ese día con Santiago Maldonado", dijo el funcionario en una conferencia de prensa realizada en Resistencia en el marco de la campaña electoral.Frigerio fue consultado sobre las declaraciones de Elisa Carrió que afectaron a la familia Maldonado, pero declinó opinar porque - dijo- no vio el programa de televisión en el que la diputada y candidata a senadora por Cambiemos expresó que el cuerpo hallado en Chubut estaba "como el del Walt Disney".Afirmó además que el Gobierno no se entrometerá en el accionar del juez de la causa Gustavo Lleral."Nosotros tenemos que dejar actuar a la Justicia. Creo que el cambio en la Argentina que llevamos adelante en estos primeros 21 meses de gestión tiene que ver también con la construcción de una verdadera República con independencia de poderes", expresó.Frigerio evaluó que "a veces las opiniones de los funcionarios públicos de otros poderes lo que hacen es entorpecer la acción de la Justicia, por eso hay que ser muy prudentes, y más en un caso tan sensible como el de Santiago Maldonado"."Nosotros vamos a esperar a que la Justicia se explaye y comunique a la sociedad qué es lo que ha encontrado y cuán cerca estamos de saber la verdad, que es lo que los argentinos estamos esperando", sostuvo.El funcionario apuntó también que había rumores de que se podía suspender el acto eleccionario ante la conmoción social que genera el caso Maldonado, pero lo adjudicó sólo a "barbaridades que tienen que ver con esa campaña del miedo que terminará cuando arranque la veda".