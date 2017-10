Bordet anunció que buscará consensuar la provincialización de Salto Grande

Política Bordet acordó con Frigerio suspender los actos de cierre de campaña

"Recorrimos toda la provincia con nuestros candidatos y tenemos adhesiones tanto de nuestro frente político como de muchos sectores independientes que están apoyando nuestra propuesta", dijo el gobernador Gustavo Bordet tras conversar con vecinos y referentes de entidades intermedias de los departamentos Villaguay, Tala y Nogoyá durante este miércoles.al hacer un análisis de las elecciones del próximo domingo, Bordet remarcó: "Tenemos ejes concretos sobre los cuales trabajar, y uno de ellos, para mejorar las condiciones de competitividad, tiene que ver con el costo de la energía que estamos pagando y que en un acto de justicia podemos reducir", afirmó el gobernador al insistir con la necesidad de provincializar la represa de Salto Grande.En Rosario del Tala visitaron la cooperativa textil, Manos Talenses. En ese marco, las mujeres que integran la cooperativa se mostraron muy contentas con la visita del gobernador y los candidatos y relataron cuáles han sido los pasos para llegar hasta el momento actualPor último, en Nogoyá recorrieron el Centro Médico de Rehabilitación, que abrió hace apenas unos meses, emplea a una veintena de jóvenes profesionales y atiende a población del departamento y de localidades cercanas.Luego, al hacer un análisis de las elecciones del próximo domingo, Bordet remarcó que "tenemos ejes concretos sobre los cuales trabajar, y uno de ellos, para mejorar las condiciones de competitividad, tiene que ver con el costo de la energía que estamos pagando y que en un acto de justicia podemos reducir", afirmó el gobernador al insistir con la necesidad de provincializar la represa de Salto Grande.También contó que una vez pasadas las elecciones convocará a todas las fuerzas políticas al debate sobre este tema. "Es importante hacer estos planteos que no van en contra de nadie sino que van a favor de lo que nos corresponde. Las elecciones pasan y los problemas quedan". Lo dijo acompañado por los candidatos a diputados nacionales de la lista 501.Bordet describió el modo en el que la provincia compra a un precio tres veces superior la energía que se produce en Salto Grande. En ese marco explicó: "Queremos que esto se compense, por el uso de nuestros recursos, y que esta compensación pueda tener un efecto sobre la factura de luz en una rebaja para pagar lo mismo que en Buenos Aires en consumo domiciliario y también en nuestros productores"."Es importante hacer estos planteos que no van en contra de nadie sino que van a favor de lo que nos corresponde en Entre Ríos y que son cuestiones que podemos realizar y que trasciende a unas elecciones. Nosotros lo estamos proponiendo hoy para llevarlo al Congreso y después de las elecciones debemos coordinarlo con todas las fuerzas políticas", adelantó Bordet.En ese sentido, recordó que "una vez conseguimos los fondos excedentes de Salto Grande y fue porque todas las fuerzas políticas de la región nos pusimos de acuerdo. Ahora necesitamos esa ley, que puede ser la provincialización de Salto Grande o la compensación por los costos energéticos".Por otra parte, el mandatario entrerriano contó que ve "con mucho optimismo el devenir que puede tener en ese sentido la provincia" y destacó que "se vienen repuntando algunos indicadores en la industria, aunque muy leve".En ese sentido, indicó que "tenemos problemas sectoriales siempre, como la estructura de costos en el arroz, que hay que corregir; problemas con la competitividad de los citricultores para exportar, y en eso venimos trabajando y abrimos el mercado de Brasil y queremos abrir el de Estados Unidos; o con el sector avícola que es la cadena de valor más importante de la provincia. Con todos tenemos diálogo"."Además mantuvimos la exención en los ingresos brutos para la industria. Somos una de las pocas provincias que tiene ese incentivo, porque entendemos que hay que sostener medidas que garanticen la estabilidad en el empleo, que es algo que se ha dado en la provincia. Es un esfuerzo muy grande y lo hacemos en conjunto, entre todos los sectores de la provincia con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales porque estos temas nos atañen absolutamente a todos", continuó Bordet.Por último, el mandatario expresó "mucha expectativa sobre lo que pueda ocurrir el domingo en las elecciones, porque he recorrido toda la provincia con nuestros candidatos y tenemos adhesiones tantos de nuestro frente político como de muchos sectores independientes que están apoyando nuestra propuesta. Así que terminaremos estos días de campaña y esperaremos el resultado y el veredicto que nos digan las urnas".