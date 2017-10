Iosper y Femer volverán a reunirse este viernes

La semana pasada se reunió el Consejo Directivo de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) y expresó su "rotundo rechazo" al descuento del dos por ciento que el Iosper le sigue aplicando a profesionales, clínicas y bioquímicos en concepto de "informatización".



El tema iba a ser planteado en una reunión prevista para este miércoles con la obra social, pero el encuentro se llevará a cabo este viernes a las 10 en el Iosper, indicaron fuentes de la Federación Médica.



Los reclamos centrales son dos: por un lado, que no se descuente más el dos por ciento que hace años era destinado a la informatización de la obra social y, por el otro, que se establezcan nomencladores, ya que en todos los convenios, excepto con Iosper, todas las prácticas médicas son codificadas y valorizadas individualmente.



Sobre el primer punto, el presidente de la Femer, Rodolfo Nery aseguró: "La postura de toda la provincia fue realmente el rechazo rotundo a que se haga un descuento en nuestros honorarios del dos por ciento. Eso no debe aplicarse y no sabemos cuáles son los fines por qué se sigue haciendo y hacia dónde va dirigido".



El descuento se aplica a médicos, clínicas y bioquímicos y empezó a instrumentase bajo el concepto de "informatización", "algo que acompañamos, fue corroborado y sucedió pero actualmente la gente dice que eso ya pasó y no hay justificativo para que lo sigan descontando".



Además es "un monto importante", consideró el dirigente sin dejar de mencionar la preocupación de que aún la Femer y el Iosper no hayan confluido en un nuevo convenio: "No podemos estar en una relación sin convenio", se lamentó. (APF)