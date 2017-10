Frigerio estuvo en Concordia y pidió apoyar al Gobierno con el voto el domingo

Política Bordet acordó con Frigerio suspender los actos de cierre de campaña

El ministro del Interior Rogelio Frigerio llegó a la provincia antes de lo previsto y pisó suelo concordiense este miércoles por la mañana. En ese marco, antes de que se conociera que se suspendían los actos de cierre de la campaña provincial de Cambiemos de cara a las elecciones generales del 22 de octubre, el funcionario nacional brindó una conferencia de prensa y dialogó con los periodistas de Concordia.La presencia de Frigerio en la región de Salto Grande se da en el marco de la discusión por la provincialización de los recursos eléctricos de Entre Ríos, iniciativa justicialista.A pesar de que el cierre de campaña se prepara para este jueves, el ministro del Interior llegó un día antes a la provincia y pisó el suelo de Concordia, donde brindó una conferencia de prensa: "Estamos haciendo obras en Concordia que nunca se hicieron, no hay motivo para que sea la segunda ciudad más pobre del país, todo es culpa de las malas administraciones", señaló.Flanqueado por Roberto Niez, Presidente de la Delegación Argentina ante la CTM, y por Juan Ruíz Orrico, Delegado ante la CARU, Frigerio atribuyó la pobreza y la indigencia en Concordia a "malas administraciones y errores de la política y la dirigencia"."La buena noticia es que se puede hacer bien y mejor. Lo estamos haciendo, pero falta cómo intervenir más en los barrios vulnerables, más pavimento y más cloacas", admitió el ministro.Respecto de la propuesta para provincializar la represa de Salto Grande y los reclamos por los excedentes, Frigerio ensayó una respuesta similar a la que ya expresara días atrás: "Todo lo que sea a favor de la provincia será apoyado", dijo, sin descartar ninguna opción.También insistió en que, a su entender, desde que asumió la gestión de Cambiemos, "los fondos que recibe la provincia se han incrementado".Frigerio aprovechó para resaltar que el diálogo con el gobernador Gustavo Bordet está intacto. "No nos hemos dejado de reunir con el gobernador ni con el resto de los gobernadores. Repasamos las obras que se hacen en Concordia y vemos qué se puede hacer, sin mirar el color de camiseta partidaria de los dirigentes y eso es un cambio", remarcó.Sobre la Autovía Ruta 18, el Ministro del Interior disparó: "los que hablan ahora de la 18, son los que por años no hablaron. ¿Dónde estaban por esos años del famoso sueño entrerriano?".Enseguida, aportó definiciones: "La ruta se va a hacer. Primero será ruta segura en algunos tramos y autovía en otros. Pero, finalmente, será toda autovía y la vamos a terminar", enfatizó."Antes no hablaban porque había miedo, temor a decir algo que incomodara al gobierno nacional", insistió Frigerio, en obvia referencia a que la obra de la Autovía Ruta 18 debió terminarse en el año 2014, cuando gobernaban Cristina Kirchner y Sergio Urribarri.Sobre al hallazgo de un cuerpo que podría corresponder a Santiago Maldonado, Frigerio se limitó a conceptualizar sobre la independencia del Poder Judicial, como pieza clave del orden republicano. "En una verdadera República, los poderes son independientes, por lo menos a nivel nacional. Eso hay que replicarlo en las provincias", dijo.No obstante, subrayó que el Estado debe estar colaborar para que se llegue a la verdad. "Tenemos la obligación de brindar apoyo y herramientas para resolver el caso. Lo hicimos con Santiago Maldonado", dijo.Tajante, el Ministro Frigerio evitó hablar de candidaturas para el 2019. "Yo estoy recorriendo la provincia y estuve en muchos lugares pidiéndoles a los entrerrianos que apoyen al presidente. Si en este contexto, y en ese mismo momento, planteamos lo que haremos en términos personales en 2019, sería faltarle el respeto a la gente", explicó."El presidente es el director técnico del equipo y será el que decida dónde debemos jugar en 2019, pero para eso falta mucho todavía", concluyó.El Ministro Rogelio Frigerio brindó la conferencia de prensa en la sede de Cambiemos en Concordia, como para de una gira por el litoral, en los dos últimos días de la campaña electoral."Necesitamos que el domingo 22, por lo menos 3 diputados entrerrianos sean de Cambiamos. "El presidente necesita más apoyo", expresó, al pedir el voto a la lista que encabeza Atilio Benedetti.El titular de la cartera del interior se mostró cauto pero confiado en que Cambiemos hará una buena elección en Concordia, considerada como la "capital del peronismo", por el histórico predominio del Partido Justicialista.La decisión es de "los vecinos de Concordia", aclaró. Pero se atrevió a tirar un pronóstico: "Vamos a achicar la diferencia. Si alcanza para ganar, no lo sé, pero nuestros militantes harán todo el esfuerzo". Fuente: (El Entre Ríos).-