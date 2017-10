Trasladarán a Buenos Aires el cuerpo hallado en Río Chubut

El cuerpo encontrado en un rastrillaje de búsqueda de Santiago Maldonado, el joven desaparecido el 1 de agosto, aún no fue identificado, y según adelantó el canal de noticias C5N, será trasladado a Buenos Aires para realizarle la autopsia.La abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, anticipó su aval al traslado y dijo "confiar más" en los peritos de Buenos Aires. Esta mañana, la letrada estaba reunida con el juez Lleral, junto al perito de parte Alejandro Inchaurregui y el titular de la Defensoría ante la Casación Penal bonaerense, Mario Coriolano, publica La Nación.Según la titular de la Fiscalía Federal de Esquel, Silvina Ávila, el cadáver fue hallado "a 300 metros río arriba desde el epicentro del conflicto que se desarrolló el día 1° de agosto de 2017", en una referencia al corte de ruta en el que Santiago Maldonado fue visto por última vez.En el texto, la familia Maldonado aclaró que "no es posible establecer la identidad" del cadáver hasta tanto no se le practiquen las pericias pertinentes, y agregó un pedido de respeto a la familia en el "difícil momento" por el que pasan.El juez federal Gustavo Lleral, quien fue a la comunidad mapuche apenas recibió la información del hallazgo, y acompañó el traslado del cuerpo a la morge judicial de Esquel.Avruj fue el primer funcionario del Gobierno nacional en llegar a Esquel, en la provincia de Chubut, tras conocerse el hallazgo del cuerpo durante rastrillajes de Prefectura Naval para buscar a Maldonado."Venimos a acompañar a la familia, venimos a interiorizarnos en lo que está ocurriendo, y esperar a poder comunicarme con el juez", agregó en declaraciones emitidas por el canal de noticias A24.