Martínez Garbino: Bergman es "cómplice más de la contaminación de las pasteras"

El candidato a diputado nacional por Encuentro Social, Emilio Martínez Garbino, tildó al ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Sergio Bergman, de "inoperante", y aseguró que "se transforma en otro cómplice más de la contaminación de las pasteras que enferman nuestro río Uruguay y a nuestra gente".



El exintendente de Gualeguaychú admitió que "el gobierno provincial ha venido teniendo en las últimas gestiones muy pobres acciones en materia ambiental, llegando tarde y con más anuncios que concreciones, y el caso del Parque Industrial es un claro ejemplo. Pero eso no habilita a Bergman a decir semejante barbaridad. Muchas veces hemos visto al ministro disfrazarse, acá se disfrazó una vez más", ironizó.



"Lo que realmente pasa es que el actual Gobierno Nacional no tiene en su agenda la cuestión ambiental. Ni siquiera el ministro Bergman. Muchas veces, pareciera que ni sabe de lo que le hablan. Lo que ha dicho es un disparate tan grande que no amerita debate, es imposible discutir una barbaridad así", dijo.



Bergman había dicho ayer en Feliciano, que era una "falacia demagógica y populista el querer monitorear lo que hacen los otros (en alusión a Botnia y Uruguay) y no los propios. Cumplamos con el fallo (de La Haya), porque estamos discutiendo sin haber cumplido. El mismo gobierno tiró nafta al conflicto y llevó a todos los gobernadores y al pueblo a cortar un puente, sin hacer las gestiones internacionales para resolver el problema".



Para el candidato de Encuentro Social, quien fuera el primer intendente de Gualeguaychú que cruzara al Uruguay para protestar sobre la posibilidad de la instalación de pasteras, "las comunidades necesitan que la defensa real del medio ambiente sea prioridad en la agenda de los gobiernos. Desde las pasteras, pasando por los efluentes industriales y hasta el tema agrotóxicos, del que todos callan. No pueden existir silencios, ni sobreactuaciones, ni declaraciones como las de Bergman. El tema ambiental exige políticas públicas en serio, recordando que los primeros afectados por el deterioro del ambiente, son siempre los más pobres, los más vulnerables. Acá lo que se pone en juego son vidas humanas. Por eso es incomprensible la liviandad del ministro Bergman para hablar del tema. Es cierto que la provincia viene haciendo las cosas mal, pero ello no lo habilita a él a hacerlas peor", finalizó.