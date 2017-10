La CGT llamó a "no votar contra los principios e intereses" de los trabajadores

"No tenemos que votar en contra de nuestros principios y de nuestros intereses. No nos podemos equivocar compañeros", exhortó el integrante del triunvirato cegetista, Héctor Daer.A su turno, su par Juan Carlos Schmid hizo foco en las divisiones que afectan al peronismo en la actualidad, al plantear que "el drama" que atraviesa ese movimiento político es que "no encuentra el liderazgo que ofrezca una alternativa política para el pueblo".Para superar esa situación, el jefe del gremio de Dragado y Balizamiento pidió que el peronismo "deje atrás el agravio porque no se construye desde la arrogancia sino desde la humildad", con lo que pareció plantear diferencias con la expresidenta y actual candidata de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner.Durante la ceremonia realizada en el Salón Felipe Vallese se inauguró una muestra de murales emplazados en las paredes de ese recinto, a cargo del pintor reconocido por su trabajo en torno a la iconografía peronista, Daniel Santoro.Schmid además pidió que los dirigentes del peronismo en la etapa que viene "no sean sectarios ni excluyentes", en alusión a la famosa frase de Perón, y que prioricen "encontrar una síntesis" entre las distintas vertientes en las que se encuentra dividido el PJ.Antes, Daer se encargó de dar las palabras más críticas hacia el Gobierno y aseveró: "Si cambiamos nuestros derechos por la nada, no tenemos destino. Les decimos que el destino que buscamos es la dignidad y el desarrollo, no un destino privado, de ganadores del mercado y grandes empresarios".La muestra de Santoro se denomina "La construcción de un sueño que continúa. El movimiento obrero y el peronismo: felicidad, lucha y tragedia", y el mural se divide en cuatro secciones que aluden a distintos momentos de ese movimiento, desde la irrupción de los trabajadores en la masiva marcha del 17 de octubre de 1945 hasta el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en la década del 70.Las obras fueron realizadas en acrílico neo temple y sobre panel de madera y bastidor a lo largo de 17 metros lineales y en una superficie de 50 metros cuadrados.