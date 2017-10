"El seguro ambiental es una herramienta imprescindible", dijo Bergman

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman, participó del "Seminario Regional de Seguro Ambiental" en el que se presentaron los avances normativos referidos al tema.



Durante el apertura, Bergman señaló: "Estamos cumpliendo con un compromiso que hemos asumido; una conversación que no está terminada, pero como Estado tenemos una obligación referida a una relación pública de la gestión, siempre abiertos al intercambio". "El Presidente Macri tomó como decisión que nuestro Ministerio, que es de Ambiente y Desarrollo Sustentable, tenga rango ministerial, y la idea del seguro es la de una herramienta imprescindible", aseguró el ministro a la vez que agregó: "Queremos promover las actividades industriales, comerciales y de servicios, lo que va a permitir que la Argentina agregue valor, traiga inversión y fundamentalmente nos saque de la pobreza". "Eso es lo que nosotros tenemos que promover y facilitar, con la premisa de sincerarnos pero que no sea a expensas del daño del ambiente y de la salud de los habitantes", remarcó.



Finalmente Bergman argumentó: "Aquí tenemos desafíos que no solo son técnicos sino también éticos pero que se resuelven en las reglas del mercado. Y hasta que el mercado no regule que nada sea rentable sino es sustentable, todas estas serán intenciones, por lo que nosotros queremos que estas sean prescripciones donde no haya opción".



Por su parte, Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo Ambiental agradeció la participación de los convocados y remarcó que "Argentina es pionera en el tema de seguro ambiental". Y señaló la importancia de "comprender que el seguro es una herramienta de gestión para el Estado".



En la jornada se desarrollaron exposiciones sobre la normativa dedicada al cumplimiento del seguro ambiental en Argentina: la ley general del Ambiente y las resoluciones del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Asimismo, se discutió el procedimiento de ejecución de pólizas de seguro ambiental y se presentó el Sistema Integral de Gestión de Garantías Ambientales. Finalmente, se intercambiaron experiencias regionales en materia de fiscalización, control y seguro ambiental en la región.



El seguro ambiental es uno de los requisitos que establece la Ley General del Ambiente (Ley 25675) para aquellas industrias o empresas de servicios que lleven adelante actividades riesgosas para el ambiente. El seguro de caución es una herramienta financiera obligatoria que protege al patrimonio frente a un posible accidente, ya que asegura una respuesta que permite reparar el daño ocasionado.



De esta manera, previo a la ejecución de la póliza se le da la posibilidad a la industria o tomador de que recomponga el daño y tome las medidas necesarias; por lo que en caso de incumplimiento se activa el proceso de ejecución.



Existen tres instancias de ejecución de la póliza del seguro ambiental: la instancia preventiva, la instancia de recomposición y la instancia de indemnización. La primera de ellas, contempla que se destine un porcentaje de la póliza para adoptar las medidas necesarias para evitar que ocurra un daño que es muy probable si no se hace algo al respecto. La instancia de recomposición es aquella en la que se destina un monto de la póliza para actuar sobre un daño que ya ocurrió, pero que es pasible de ser remediado. La última instancia contempla que se destine el total de la póliza para indemnizar el daño colectivo cuando las consecuencias hagan que ya no haya posibilidades de remediarlo.



Desde la cartera ambiental, se trabaja para reformular la ejecución de los seguros ambientales que, desde su creación en 2008, no habían sido ejecutados.



Participaron, también, del seminario: Patricia Holzman, jefa de Gabinete de Asesores; Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo Ambiental; Juan Trebino, subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación; Juan Pazo, superintendente de Seguros de la Nación y representantes de la Red Sudamericana de Fiscalización y Cumplimiento Ambiental (SUFICA), entre otros.