Mario Negri estuvo en Gualeguaychú para respaldar la lista de Benedetti

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Mario Negri estuvo en Gualeguaychú para respaldar la lista de diputados nacionales de Cambiemos encabezada por Atilio Benedetti. El diputado nacional destacó los "compromisos morales" de Cambiemos y destinó unas líneas a Sergio Urribarri "hay que tener cuidado con los que son más que lo que le piden", advirtió.



Negri fue el principal orador del acto que Cambiemos realizó en Gualeguaychú como actividad de cierre de campaña.



El dirigente remarcó que Cambiemos logró recuperar un país federal y no dudar que "los gobernadores, incluso los del PJ, en un año y medio han estado más en Olivos que en los 12 años de Cristina".



A la vez, se refirió al rol de Sergio Urribarri frente a la gobernación y señaló que "hay que tener cuidado con los que son más que lo que le piden, el último que tuvieron como gobernador era más kirchnerista que Kirchner y así le fue a Entre Ríos, mientras él está muy cómodo y muy bien contando cómo le fue en la década ganada".



En otro pasaje, el dirigente destacó la marcha del Gobierno Nacional: "si uno tiene un rumbo, sabe hacia dónde se dirige y después discute la velocidad", consideró y advirtió que "se escuchan a economistas por televisión que dicen que al déficit hay que bajarlo en un día, que tiene que haber un ajuste brutal. Por ejemplo (Domingo) Cavallo habla de supuestas recetas; pero este es otro tiempo. Nosotros no estamos para que se abra la economía y se pierdan 500 mil puestos de trabajo, ese remedio no trajo solución: ni Mauricio Macri es Menem, ni Cambiemos la década del 90. Nosotros queremos un país con oportunidades, con desarrollo y sostenible en el tiempo", remarcó.



Finalmente subrayó que "si a muy pocos le va muy bien y a muy pocos le va muy mal, no hay desarrollo, eso profundiza la desigualdad. Acá no hay medias tintas: o nos va bien a todos o nos va mal a todos, se acabó la Argentina en la que se llenan los bolsillos un puñado en detrimento del resto".



Por su parte, Atilio Benedetti había hecho uso de la palabra previamente y destacó el rol de Negri en la Cámara de Diputados: "desde una minoría legislativa se han logrado los consensos necesarios para sancionar más de 100 leyes, desde 2015 hasta ahora", valoró.

Además agradeció a los dirigentes y militantes por el soporte brindado durante la campaña y a quienes compitieron en las listas internas y que hoy se encuentran acompañando el proceso y fortaleciendo el espacio. Previamente, la voz del locutor por altoparlantes se había encargado de destacar la presencia de Gracia Jaroslavsky.



Sobre Gualeguaychú, Benedetti recordó "aquellos días de marzo de 2015, cuando con mucho nerviosismo pero con mucho fervor participativo y democrático, la Unión Cívica Radical decidió formar parte de Cambiemos para cambiar la historia del país".



Además, el candidato señaló que "vamos a tener una elección histórica en la provincia de Entre Ríos con el apoyo de todos ustedes y con el voto de esperanza y de confianza de la mayoría de los entrerrianos" y vaticinó que "en 2019 la provincia va a cambiar de signo político, como también lo harán las ciudades de la costa del Uruguay", entre las cuales incluyó a Concordia, Colón y Gualeguaychú.



Alicia Fregonese también hizo uso de la palabra y destacó el apoyo popular de los entrerrianos de distintas localidades de la provincia que, "sin pertenecer a ninguno de los partidos que conforman Cambiemos nos acompañan, porque ven los cambios que se están dando y ven un gobierno presente".



"El 22 de octubre hay que demostrar todo ese entusiasmo para volver a tener esa república federal que tanto queremos. Nosotros y ustedes vamos a hacer ese país", afirmó la candidata.



Entre los dirigentes presentes, además del resto de los candidatos que componen la lista se encontraban legisladores, intendentes y concejales de Cambiemos de distintos puntos de la provincia y un nutrido público que colmó las instalaciones del Círculo Italiano de Gualeguaychú.