Buscarán votar el miércoles 25 el desafuero del ex ministro De Vido

La aspiración del bloque oficialista es la de lograr el martes de la semana próxima un dictamen a favor del desafuero del ex ministro de Planificación Julio De Vido en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para, al día siguiente, votar ese despacho en el recinto, donde necesita contar con el apoyo de los dos tercios de los miembros del cuerpo.



El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli, confirmó que el martes a la tarde se firmará el despacho que se debatirá el miércoles en una sesión especial para poder quitar los fueros al ex ministro del kirchnerismo durante doce años, quien es investigado en la causa de la Mina Rio Turbio por malversación de fondos.



La sesión se efectuará en un momento especial, ya que se hará tres días después de las elecciones de renovación parlamentaria que se celebrarán el domingo, en las que Cambiemos espera obtener un fuerte respaldo en la mayoría de los distritos.A diferencia de lo que sucedió cuando se debatió la expulsión De Vido en la sesión del 26 de julio último, donde Cambiemos no logró el respaldo de los dos tercios, ya que obtuvo 138 votos contra 95 y tres abstenciones, en esta ocasión el oficialismo sostiene que logrará el objetivo ya que la solicitud es realizada por un juez de la Nación. (Télam)