Bahillo: "Si se convalida al gobierno, el proceso de ajuste será más rápido"

El candidato a diputado nacional de Somos Entre Ríos, Juan José Bahillo, dijo que "el gobierno nacional está instalando algunas gestiones y la gente está percibiendo que si lo convalida con un triunfo, el proceso de ajuste y de quita de derechos va a ir mucho más rápido, a esto la gente lo está percibiendo".



Bahillo participó del acto en el Partido Justicialista de Gualeguaychú, acompañado por el intendente Martín Piaggio y otros dirigentes.



En ese marco, destacó la participación en la campaña de otros sectores internos del peronismo, al manifestar que "he visto y experimentado en las últimas semanas una convocatoria del peronismo del departamento, de otras listas, militantes y dirigentes que quieren desarrollar acciones en el territorio", y remarcó también que "en el auto en el que me muevo, en 12 días hice 18 mil kilómetros, hemos tratado de hacer todo lo que podamos".



"Hay que entender que tenemos que estar todos juntos en esta circunstancia para la fortaleza del peronismo en las elecciones del 22 de octubre", dijo Bahillo, y agregó que "también estamos viendo buena receptividad de parte de la gente".



Aseguró asimismo "nuestro compromiso a defender a los trabajadores, a los jubilados, a la educación pública, a la salud pública", y remarcó que "nuestra mayor responsabilidad es la gestión de Bordet y la gestión de Piaggio".



Por otra parte, Bahillo criticó duramente al ministro de Medio Ambiente, rabino Sergio Bergman, por sus últimas declaraciones.



"Bergman, si ustedes recuerdan, debe haber venido tres, cuatro veces a la marcha de la Asamblea Ambiental, que se realiza una Oración Ecuménica. El discurso que tenía Bergman en ese momento a favor del medio ambiente, a favor de la causa, a favor de los valores de la causa, pero lo que Bergman decía, porque es muy buen orador, gran chanta y versero pero suena lindo cuando habla", dijo Bahillo.



Agregó que "era tremendamente crítico a los gobiernos, y nosotros con cara de poker teníamos la madurez y el respeto de escuchar, teníamos que hacer un ejercicio de respeto democrático, él ahora no lo hace como funcionario. La descalificación que hace hacia el intendente y hacia la comunidad de Gualeguaychú, es realmente vergonzosa, es de un funcionario de cuarta. Me gustaría que algunas voces de Gualeguaychú que a nosotros nos generaron innumerables inconvenientes económicos. Esa movilización de la causa para atacar a algunos funcionarios, yo no la veo ahora", completó.

Fuente: Maximaonline