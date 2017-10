Cronología: El caso Maldonado, día por día

Sociedad Familia Maldonado emitió comunicado tras el hallazgo de un cuerpo en el río

. Santiago Maldonado, de 28 años, fue visto por último vez durante un operativo de desalojo a cargo de la Gendarmería Nacional sobre la ruta 40, donde había un piquete de integrantes de la comunidad mapuche Pu Lof.. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que no había "ningún indicio de que la Gendarmería" hubiera detenido a Maldonado durante el desalojo.. Allanaron el Escuadrón 36 de la Gendarmería Nacional en la localidad chubutense de Esquel y secuestraron una soga y cabellos de un vehículo de la fuerza.. Allanaron la casa de El Bolsón en la que vivía el artesano.. El juez federal de Esquel, Guido Otranto, encabezó un operativo en la comunidad mapuche Pu Lof, donde se encontró un collar que pertenecería al joven.. Bullrich, y su par de Justicia, Germán Garavano, mantuvieron un tenso encuentro con representantes de organismos de derechos humanos, a los que acusaron de estar "más preocupados por la cuestión política que por los hechos en sí".. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado argentino que "adopte las medidas necesarias para determinar la situación y paradero de Santiago Maldonado".. Por pedido de la Fiscalía, el juez Otranto cambió la caratula de la causa a "desaparición forzada de personas".. A un mes de su desaparición, miles de personas se movilizaron a Plaza de Mayo y en varias ciudades del país para reclamar la aparición del joven, mientras que su familia pidió la renuncia de Bullrich. La marcha culminó con violentos incidentes entre un grupo de manifestantes y efectivos de la Policía de la Ciudad, y con heridos y una treintena de detenidos.. La Justicia confirmó que la sangre hallada en el cuchillo del puestero Evaristo Jones no pertenecía a Maldonado, cerrando esa línea de investigación.. Dos testigos que participaron de la protesta mapuche del 1 de agosto aseguraron ante la Justicia que vieron cuando Maldonado era golpeado y detenido por la Gendarmería.. El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación para determinar si el Gobierno de Mauricio Macri encubrió la desaparición de Maldonado.. Otranto ordenó una serie de rastrillajes sobre el río Chubut, a cargo de Prefentura, que se extendieron por varios días.. Las pruebas de ADN realizadas sobre elementos recolectados en vehículos de la Gendarmería dieron resultado negativo con el artesano.. Comenzaron a declarar gendarmes como testigos, luego de que se confirmara la existencia de una agresión de parte del uniformado Neri Robledo hacia uno de los manifestantes ese 1 de agosto.. La familia de Santiago Maldonado recusó a Otranto por ser "imparcial".. Garavano advirtió que hubo "gendarmes que no dijeron la verdad en un primer momento" sobre la desaparición de Maldonado.. Otranto sostuvo que la hipótesis de que el joven se pudiera haber "ahogado" era una de las opciones que le parecen "más razonables".. El juez encabezó un megaoperativo de búsqueda en las tierras ocupadas por la comunidad mapuche Pu Lof y una mujer fue detenida acusada de "resistencia a la autoridad".. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia admitió el planteo recusatorio contra Otranto y designó para el caso al magistrado federal de Rawson, Gustavo Lleral.. Lleral se instaló en Esquel y pidió "el compromiso de todos" en la investigación.. A dos meses de la desaparición, hubo una nueva multitudinaria marcha en Plaza de Mayo.. Lleral recorrió el predio que ocupa la comunidad Pu Lof Resistencia de Cushamen y le tomó declaración a dos de sus integrantes.. En un rastrillaje, se halló un cuerpo sumergido en el río Chubut.