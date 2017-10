Cámara Electoral habilitó a designar fiscales de cualquier parte del país

El Tribunal explicó que "el requisito del domicilio del fiscal no tiende a fortalecer en forma alguna la transparencia e integridad del proceso" y destaca que la nueva resolución "pone en igualdad de condiciones a todas las agrupaciones políticas contendientes".



De esta manera, en las próximas elecciones podrán ser designados para custodiar los votos a cualquier persona que figure en el Padrón y no solamente aquellos que residan en la zona en la que se van a desempeñar.



De acuerdo con un comunicado que emitió la CNE, el Tribunal consideró "inconstitucional la exigencia de que los fiscales sean electores del distrito en que pretendan actuar , prevista en el artículo 58 del Código Electoral Nacional".



Los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via resaltaron que no hay "ninguna vinculación con su función de representantes de las agrupaciones en las mesas de votación" y el lugar en el que viven.



Por este motivo, precisaron que "no guarda razonabilidad la restricción que establece" el Código Electoral "sobre un aspecto tan esencial de los derechos políticos, como es el ejercicio del control de legalidad del proceso electoral".



Además, destacaron que la fiscalización es "la expresión más concreta de garantía de los derechos constitucionales y políticos, de los intereses legítimos de partidos políticos, candidatos y ciudadanos, y, en suma, de la legitimidad del proceso democrático representativo".



Finalmente, también recuerdan que es responsabilidad del presidente de mesa controlar que hayan listas de todos los partidos, por lo que "es un medio idóneo para contrarrestar la debilidad que el actual sistema de boletas presenta".



