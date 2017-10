De Angeli lamentó las expresiones de Cristina Fernández

El senador nacional por Entre Ríos, Alfredo De Angeli (Cambiemos), lamentó las expresiones de la candidata a senadora por Buenos Aires, Cristina Fernández, que comparó la lucha gremial agropecuaria de 2008 con la desaparición de Santiago Maldonado y dijo que "es muy triste" el ejemplo, al tiempo que lamentó que "algunos políticos sigan usando todo con tal de que los voten" y aseguró que la ex mandataria "presiente que, así como el campo le ganó en 2009, esta vez todos los argentinos vamos a elegir seguir cambiando el país".



El senador de extracción ruralista calificó como "muy triste" que la ex presidente "utilice el dolor de toda una familia y de muchos argentinos para instalarse en la opinión pública, donde hoy es más famosa por los recursos que su gente nos robó a los argentinos que por lo que nos dejó. En la mejor época de la soja, y en una gestión con ingresos millonarios, muchas obras no se terminaron, las escuelas no tuvieron bancos, los hospitales funcionaban a fuerza del voluntariado y la droga tenía libre tránsito en el país. La presidente quiere la renuncia de la ministro Patricia Bullrich porque su gestión muestra de que cuando se quiere luchar, se puede", dijo el senador entrerriano.



"Ella pidió que el campo se presente, arme un partido y gane una elección y lo hicimos, a nuestro modo, sumándonos a las propuestas que existían y que querían un futuro para el país y que son las que hoy respaldan millones de argentinos que junto con cada uno de nosotros hacen un esfuerzo enorme para que el país marche".



Finalmente, De Angeli, afirmó: "La protesta del campo y de las familias y el triunfo sobre el kirchnerismo en el 2009, fue una muestra de todo lo que se puede hacer cuando luchamos juntos y creemos en los ideales. No fuimos rentados como hizo el kirchnerismo que tiene jubilados de lujo a la cabeza de los reclamos. De hecho, el campo fue el primero en confiar cuando esta gestión, que lidera el presidente Mauricio Macri, abrió las puertas al diálogo, sacó las retenciones, volvió a comercializar con el mundo y fijo políticas para el mercado de granos. Fue la política de Cristina la que cortó las rutas, no nosotros", aseguró.