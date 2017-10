La Policía calificó de "exitoso" el operativo de seguridad del fin de semana

Para la Policía de Entre Ríos fue "exitoso" el operativo de seguridad que se desplegó en Paraná donde confluyeron numerosas actividades y se produjo un movimiento inusual de gente y vehículos durante el fin de semana largo que culminó este lunes."Entre todos logramos este resultado. La seguridad y la prevención no es sólo competencia de la institución policial, sino también de la comunidad a partir del acatamiento de directivas y el buen desempeño en la vía pública", sostuvo el jefe de Policía, Gustavo Maslein.Al respecto, Maslein dio a conocer "las felicitaciones al jefe Departamental de Paraná, Marcos Antoniow, que fue quien estuvo a cargo de distintos servicios planificados con mucha anticipación dado la cantidad de personas que hubo".Luego dio detalles de las coberturas que se hicieron a las diversas actividades. "En el caso de la peregrinación Hasenkamp - Paraná se hizo un trabajo muy a conciencia en materia de seguridad vial que contempló desvíos y cortes de tránsito", precisó.En el caso partido de fútbol Patronato - Boca, indicó que "el operativo fue diagramado con corte de tránsito y con un trabajo muy minucioso para no tener problemas ni incidentes. Se desarrolló y terminó bien", acotó."En simultáneo se trabajó con la Fiesta de Disfraces que tuvo una convocatoria multitudinaria. Fue un trabajo impecable y se lo hizo de la mano de muchas áreas de gobierno, la comisión directiva de Patronato, los organizadores de la fiesta y el municipio", explicó."No se tuvo que lamentar hechos de gravedad en la provincia, y más que todo acá en Paraná que fue donde hubo más movimiento de personas", remarcó.Por otro lado, destacó "el acompañamiento de las personas que fueron acatando las directivas que se difundieron en los medios de comunicación. La seguridad y la prevención no es sólo competencia de la institución policial, sino también de la comunidad a partir del acatamiento de directivas y el buen desempeño en la vía pública"."Entre todos logramos este resultado, más que todo teniendo en cuenta el número de personas que hizo paso y vino por los diversos eventos a Paraná", concluyó Maslein.Por su parte, Antoniow enumeró las actividades que se cubrieron estos días. "A lo largo de este fin de semana en Paraná se desarrollaron la Fiesta de Disfraces, el partido de Patronato y Boca, una maratón en el Parque Nuevo y la peregrinación religiosa entre Hasenkamp y Paraná, entre otras actividades a las que hay que sumar el movimiento lógico derivado del turismo y también por el Día de la Madre".Se refirió luego al operativo de la Policía de Entre Ríos al que se destinaron 1.200 efectivos y numerosos vehículos y equipos. "Se reforzaron las comisarías y se dispuso un amplio operativo en las rutas del departamento y en las calles de la ciudad de Paraná, con personal distribuido en los principales puntos de concentración de personas. La tarea dio sus frutos, ya que no se registraron incidentes de gravedad, más allá de algunos hechos menores", señaló.Puntualmente, informó el funcionario que al partido de Patronato y Boca, que tuvo lugar en el estadio Presbítero Grella, asistieron este domingo por la noche unos 15.000 espectadores. "Un par de hinchas realizaron manifestaciones ante los goles de Boca y se procedió a retirarlos de la cancha sin problemas. Más allá de esos incidentes menores, no hubo ningún otro inconveniente", indicó.También mencionó que se implementó en torno del encuentro el operativo nacional Tribuna Segura, que ya se había aplicado con resultado positivo en el encuentro entre Patronato y Argentino Juniors. El mecanismo tiende a controlar el ingreso a los partidos, con el objetivo de evitar disturbios y violencia en las canchas. Entre otras medidas, a través del escaneo del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los asistentes se detectan los pedidos de captura o prohibiciones al ingreso de la cancha, lo que permite a la Policía tomar las medidas correspondientes.