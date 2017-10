Elecciones legislativas: el jueves comienza la distribución de urnas

Claudia Allende, de la Secretaría Electoral distrito Entre Ríos, indicó al programadeque hasta las 19 horas se puede ir hasta calle Urquiza 840 para consultar el padrón o también puede visitarse el sitio web: www.padron.gov.ar Por otra parte, recordó que el 12 de octubre venció el plazo para las justificaciones del no voto durante las PASO (Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias). "El trámite también se podía realizar a través de internet, por lo que este año no fue tanta la cantidad de presentaciones" que se recibieron en el edificio de calle Urquiza, dijo Allende y mencionó que entre los argumentos esgrimidos para justificar el no voto se encuentra que "en algunas localidades chicas el camino no estaba en condiciones para llegar hasta la escuela, mientras que otros motivos fueron por cuestiones laborales, enfermedad o distancia".Allende manifestó que a partir del jueves "empezará la entrega al correo para que el día sábado estén en los establecimientos escolares todo el material electoral y las autoridades lo reciban el domingo a las 7 de la mañana ya que se tienen que presentar a esa hora".Además agregó que durante esta semana continúa la capacitación para las autoridades de mesa a las 10; a las 13 y a las 14, incluso el día sábado en ese mismo horario.Finalmente Allende recordó que "por la Ley del Voto Joven, los jóvenes entre 16 y 18 años pueden ejercer este derecho, pero no están obligados a hacerlo, y no entrarán en un registro de infractores, al igual que los mayores de 70 años que no tienen obligación de votar".