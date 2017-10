Busti: "Votando la lista 501, fortalecemos la gobernabilidad de Bordet"

En la tarde de este domingo, el ex gobernador Jorge Busti visitó las instalaciones del club Sportivo Urquiza de Paraná, donde fue recibido por el presidente de la institución, Pablo Ayala, junto con integrantes de la comisión directiva. Allí recorrieron el predio del club y los directivos mostraron orgullosos, los avances en cuanto a las actividades sociales y deportivas que brinda la institución, destacando además las obras de infraestructura que llevan adelante y la política respecto a la recuperación y nuevos socios para la entidad.



Luego, el ex gobernador caminó por espacio de dos horas aproximadamente saludando y visitando vecinos de la zona del Barrio Mosconi y Mosconi Viejo, esta actividad la desarrolló junto a miembros del Frente Entrerriano Federal (FEF) y militantes de la unidad básica de la seccional 11 del Partido Justicialista (PJ).



Busti luego de la recorrida afirmó: "pude percibir la desatención y la ausencia del municipio en el cuidado de las calles, la recolección de residuos y los servicios mínimos e indispensable que necesita esta zona casi olvidada de Paraná".



Uno de los vecinos que se acercó a dialogar con el ex mandatario provincial, agradeció la visita y recordó que fue durante el gobierno de Jorge Busti la construcción de la escuela Intendente Juan Carlos Esparza, "que es un modelo de institución educativa que se mantiene para toda la zona"; destacaron además la ayuda que en su momento se brindó para la construcción de viviendas en la zona.



Por su parte Busti agradeció el gesto de los vecino de recordar "ese esfuerzo que hicimos y demuestra que las obras no solo quedan ocupando un espacio físico, sino que pasan a formar parte de la memoria de los vecinos"; en ese marco el ex gobernador manifestaba a cada uno que salía a recibirlo que concurría al barrio como un militante peronista para entregar la boleta de la Lista 501 del Frente Justicialista Somos Entre Ríos que integran Juan José Bahillo, Mayda Cresto y Gustavo Zavallo.



Por último señaló "quiero dejar en claro a todos los entrerrianos, qué votando a nuestra lista 501, fortalecemos la gobernabilidad de Gustavo Bordet y podemos frenar las políticas antipopulares de Mauricio Macri, que castiga a los trabajadores e intenta someter a las provincias; por eso les pido que acompañen el 22 de octubre con su voto a los representantes del peronismo al Congreso de la Nación".