El gobierno prometió un escrutinio "un poco más rápido" que en las PASO

Además, reiteró que está "garantizada la transparencia" de los comicios y que no hay "posibilidades" ni "necesidad" de apartar a la Gendarmería de la custodia, tal como reclamó Unidad Ciudadana.



"Estimamos que va a ser un poco más rápido que la elección anterior porque hemos puesto más centro de transmisión, que son los que escanean los telegramas para que lleguen al correo. Y además hay menos listas que en las Paso. Por eso pensamos que se va a tardar menos. Pero hay que tener paciencia porque depende mucho de si hay paridad o no", sostuvo el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.



Además, insistió con que "hay un sistema (electoral) que hay que cambiar, y adjudicó parte de la tardanza en la carga de resultados a que se realiza "transporte físico de los telegramas" desde las escuelas.



En cuanto a las denuncias de Unidad Ciudadana sobre que no está garantizada la transparencia de las elecciones, el funcionario recordó que lo mismo se dijo antes de las primarias, "y no hubo ninguna irregularidad".



"Lo que decimos claramente es que está garantizada la transparencia de los comicios, no hay ningún problema sobre eso. Es un proceso electoral absolutamente confiable", expresó.