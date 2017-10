Zavallo y Busti caminaron por barrios de Concepción del Uruguay

En el marco de la campaña proselitista, Zavallo y Busti aprovecharon la recorrida militante para dialogar con los vecinos uruguayenses que los recibieron en sus hogares.



"Lo que nosotros le planteamos a la gente es que la propuesta de 'Somos Entre Ríos' busca defender a la provincia del avasallamiento del fedealismo en esta idea de los gobiernos centrales de quedarse con la mayor parte de los recursos y de promover estatus diferentes de ciudadanos, como la existencia de costos diferenciales de la luz. Entre Ríos es una provincia que genera energía y que la lleva a todo el país, y sin embargo vemos que los porteños pagan la electricidad mucho más barata de lo que nos sale a los entrerrianos", manifestó Zavallo.



En ese sentido, agregó: "Lo mismo sucede con el fondo sojero, ya que somos productores de ese cultivo y somos solidarios con el resto de las provincias y municipios argentinos. No obstante, hay otras provincias que tienen sus recursos, como el tabaco, y que tienen su fondo tabacalero específicamente para ese distrito. El Congreso debe discutir este tipo de iniciativas porque Entre Ríos necesita ponerse en un pie de igualdad con el resto de las provincias".



Estuvieron en la caminata, junto a los referentes del Frente Entrerriano Federal: el ex senador nacional Héctor Maya; el presidente del bloque de concejales del FVP, Hugo Cettour y el titular del PJ uruguyense, Mario Carballo.



Por su parte, Busti resaltó: "Vengo con mucho gusto como militante peronista a charlar cara a cara con los entrerrianos de a pie que la pelean día a día. Me preocupa que el Gobierno de Macri no defienda a los laburantes, a los pequeños comerciantes, a las PyMEs, que se están fundiendo, al compás de una caída abrupta del consumo".



"El camino debería ser el fomento del mercado interno, la actividad, la industria y el comercio argentino, y de ninguna manera la apertura indiscriminada de las importaciones", finalizó el ex mandatario, al momento de dialogar con un almacenero que le comentaba que sus ventas se habían reducido en prácticamente un 50% en el último año.



También acompañaron la actividad militante: el presidente y el apoderado del FEF, Claudio Ava Aispuru y Nicolás Parera Deniz; funcionarios municipales y referentes locales del FEF como Mónica Miletich, María Caccioppoli y Oscar Martín.