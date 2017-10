Revelan detalles del nuevo Código Penal que elevará el gobierno al Congreso

El listado de temas hasta ahora consensuados

Desde hace 10 meses todos los miércoles por la mañana una comisión especial conformada por funcionarios del gobierno, reconocidos juristas y jueces federales se reúne en el Ministerio de Justicia para elaborar el nuevo Código Penal de la Argentina.Esta comisión ya lleva elaborado más de un 70% del anteproyecto de ley del"Se tratará de un cambio sustancial e histórico para la Justicia Penal argentina ya que desde que fue creado en 1921 el Código Penal recibió más de cien reformas pero no hubo modificaciones de fondo como las que vamos a proponer", expresó ael director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra, uno de los funcionarios designados para llevar adelante esta vertiginosa tarea. Bajo la supervisión del ministro de Justicia Germán Garavano y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la comisión encargada de redactar el proyecto del nuevo Código Penal ya desplegóEl presidente de la Comisión, el camarista Mariano Borinsky, expresó la semana pasada tras una reunión de comisión que "se busca una visión integrada e integral del Código Penal, que al darle actualidad y coherencia sea un espejo de los intereses vitales de toda la sociedad".La intención del gobierno es tener listo el proyecto antes de fin de año para darle impulso en el Congreso de inmediato. La comisión redactora no está aislada. Mantiene un permanente intercambio con diferentes actores sociales por medio de la aplicación del programa "Justicia 2020" del Ministerio a cargo de Garavano donde recibe consejos y críticas de diferentes sectores sociales.: Se trabajó con las leyes del deporte, de espectáculos deportivos, del Prode, de dopage analizando la legislación comparada de Francia, Italia y España. Así, por ejemplo se contempla para el nuevo Código Penal la figura de asociación ilícita para sancionar a los barras bravas y a directivos de clubes; está previsto el control y sanción del dopaje en función a lineamientos internacionales; el aumento de penas para la portación de armas en el ingreso a los estadios y agravantes específicos para delitos como el homicidio, homicidio culposo, el hurto, el robo, las lesiones, las lesiones en riña, la intimidación, el uso de armas de fuego y blancas, de artefactos explosivos y químicos (como el gas pimienta) en el marco o cercanía de un espectáculo deportivo. Para unificar la ley argentina con el Código Mundial Antidopage, se contempla incluir la lista de sustancias y métodos prohibidos como facilitación e iniciación en el dopage. El presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, visitó la semana pasada la comisión en el Ministerio de Justicia para interiorizarse en el tema y destacó que "hay que acercar la mirada desde lo dirigencial en cuestiones como la violencia, la convivencia con barrasbravas: verdaderas fuerzas de choque con intereses económicos, manejo de poder y que llegan, en algunos casos a la venta de drogas". La comisión escuchó los planteos de Lammens y añadió en el trabajo temas como el derecho de admisión y la participación de la Policía Federal en el control de los ingresos.. El proyectado nuevo Código Penal también incursiona en delitos novedosos como el pishing, delitos de abuso sexual en redes sociales, el hackeo y otros delitos que no están tipificados actualmente en la jurisprudencia argentina o que vagamente se fueron añadiendo en las reformas al Código Penal vigente.: En el anteproyecto que se está elaborando también figura la novedosa tipificación de delitos relacionados con ataques al medio ambiente y la fauna. Los juristas recibieron asesoramiento de algunas ONG relacionadas con la temática como Greenpeace. Se contemplarán los delitos como la deforestación de campos o el maltrato a los animales en el nuevo Código Penal. También está previsto la creación de tipos penales contra la contaminación, la deforestación y el mal manejo de los residuos peligrosos, entre otros. La comisión además tuvo especial preocupación en remarcar la responsabilidad de los funcionarios públicos en los temas ambientales.. Este es uno de los capítulos quizás más sensibles del anteproyecto del gobierno ya que se incorporan las figuras de "genocidio" o de "desaparición forzada" en el Código Penal que están relacionadas con delitos de lesa humanidad pero que hasta ahora no se ponían en práctica más que por interpretación de los jueces. "La idea es ajustar la normativa argentina al orden internacional en esta materia", explicó González Guerra en relación a este capítulo.. Hay un especial interés de la comisión especial del nuevo Código Penal de seguir los estándares internacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) para alcanzar una mejor tipificación legal del delito de lavado de dinero. En relación con los delitos económicos, se estudió la ubicación más adecuada para los delitos cambiarios incluyéndolos en el Código Penal.. Bajo el título de delitos de corrupción de funcionarios públicos, alcanzará a todos los poderes del Estado. Así, está previsto el incremento de las escalas penales de estos delitos y en particular el cohecho, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito. La Comisión tiene amplias facultades para convocar o consultar a expertos cuyos aportes considere relevantes. En ese marco, ya participaron de los encuentros autoridades del Centro Argentino en lo Penal Tributario (CAPT) que expusieron sobre la legislación vigente.. En este punto se está trabajando sobre la aplicación de los delitos contra la especie humana, que incluyen tipos como la manipulación genética y la clonación. Se hizo un estudio exhaustivo de la más moderna legislación comparada relacionada con manipulación genética y se prevén penas que hasta ahora no estaban contempladas.. En el capítulo relacionado con las infracciones a las leyes de Propiedad Intelectual e Industrial, de Marcas, de Patentes y de Modelos de utilidad se repasaron los regímenes de protección de los derechos de los autores de Modelos y diseños industriales, como así también la ley de fomento del Libro y de la lectura.. Se decidió incorporar la figura de "conductor temerario" para las personas que manejen a altas velocidades ya que, según evalúan los juristas de la comisión, las multas de por sí no son atenuantes para evitar las 12 a 20 muertes de tránsito por día que suceden en la Argentina. En este sentido, se fijará un polémico artículo que prevé la prisión para aquellas personas que incurran en delitos de tránsito. Este es un modelo tomado de España.. Se incluirá como un capítulo dentro del Título de Protección del Orden económico y financiero una figura legal que incluye tipos como el de perforar o extraer ilegalmente petróleo de la plataforma argentina. A la vez, la comisión analizó conductas como la de la manipulación de armas químicas, la gestión de los residuos industriales, los delitos en el ámbito de las comunicaciones móviles; o los desarmaderos y la venta de autopartes.. Hay un capítulo innovador y polémico que contempla la confidencialidad de datos médicos, que se considerará violación de secretos; de Museos, cinemateca y archivo de imagen nacional que irá al nuevo Titulo de los Bienes Culturales; contra el alcoholismo; los ejercicios ilegales de las distintas profesiones, el curanderismo; la falsificación de los juegos de azar, de lotería o de documentos para suprimir la identidad. Por otra parte se decidió crear una agravante específica con los actos discriminatorios, en la parte general.La Comisión de reforma del Código Penal está integrada además de por González Guerra y Borinsky, por el fiscal Pablo Nicolás Turano; el camarista, Carlos Alberto Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), Víctor María Vélez; el procurador general de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; el abogado Fernando Jorge Córdoba y la jueza Patricia Susana Ziffer. También participan los representantes del Ministerio de Desarrollo Social, Yael Bendel, y del Ministerio de Seguridad, Guillermo Soares Gache, entre otros. El presidente Macri sueña con poder dejar el legado de un Código Penal novedoso y vanguardista para la Argentina. Después de las elecciones el gobierno se abocará de lleno a darle impulso a esta ambiciosa propuesta.