Organizan una visita de empresarios norteamericanos a Entre Ríos

Obama estuvo recientemente en la Argentina para participar de la Cumbre Economía Verde, organizada por Advanced Leadership Foundation. En ese marco, Bordet compartió un breve encuentro con ex presidente norteamericano y Premio Nobel de la Paz en el Palacio Duhau de la ciudad de Buenos Aires, junto a un grupo de empresarios, y tuvo la oportunidad de abordar las potencialidades de Entre Ríos, fundamentalmente las cadenas de valor y la apertura del mercado norteamericano a los cítricos dulces.



El mandatario entrerriano contó que dialogaron "para poder realizar el año próximo una misión inversa, es decir, que puedan visitar nuestra provincia distintos empresarios estadounidenses en rubros donde nuestros empresarios exportan sus productos".

Esto tiene que ver con "un cometido muy particular y especial, que es poder abrir la importación de cítricos dulces al mercado de Estados Unidos", dijo el mandatario y agregó: "Hemos conseguido el de Brasil y el Estados Unidos es muy importante porque puede, sin lugar dudas, consolidar nuestro sistema productivo citrícola".



Cabe recordar que el mandatario entrerriano había logrado durante su viaje a Washington el año pasado el compromiso de autoridades americanas de agilizar todas las tareas técnicas de carácter fitosanitario para que los cítricos dulces entrerrianos sean autorizados a ingresar al mercado norteamericano.



El gobierno de Bordet viene realizando esfuerzos para exportar cítricos dulces al mercado norteamericano porque ello "no sólo garantizará la continuidad laboral de 20.000 entrerrianos sino que abre las expectativas de nuevas fuentes laborales, porque estaríamos en condiciones de duplicar las exportaciones", dijo el mandatario y subrayó "la importancia de nuestras economías regionales y su rol como promotoras del crecimiento de la provincia y generadoras de empleo".



El gobernador señaló además que con Obama analizaron "temas internacionales que resultan interesantes, sobre todo, de quien ha gobernado uno de los países más importantes del mundo durante ocho años y que ha construido un liderazgo indudable".



Misión Inversa



La visita de los empresarios y legisladores norteamericanos se producirá en lo que se conoce como una "misión inversa". Se trata de entre dos y tres jornadas en las que se desarrollarán mesas de intercambio, según el interés de los participantes. También el gobierno deberá explicitar las potencialidades para atraer inversores y fortalecer el intercambio.



En ese marco también se realizarán visitas a industrias, parques industriales y enclaves productivos de la provincia con el objetivo de fortalecer el intercambio entre empresarios, cámaras empresariales y representantes del sector público de ambos países.



También se prevé un encuentro de Bordet en los Estados Unidos con cámaras empresariales de aquel país con la finalidad de dar a conocer las distintas oportunidades que brinda Entre Ríos, ya así los inversores puedan tener la posibilidad de participar en planes de desarrollo productivos de las distintas cadenas de valor que posee la provincia.



Este esquema incluye además alguna disertación el primer mandatario provincial en el ámbito universitario norteamericano.



La Fundación



Advanced Leadership Foundation, que colabora en la organización de esta misión, cuenta con la certificación federal del gobierno de Estados Unidos. Por tal motivo, está enmarcada en la política de comercio exterior norteamericana y por ello la participación de parlamentarios que forman parte de la misión.