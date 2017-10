Advierten inconvenientes para inscribirse al Procrear Joven

Una serie de reclamos se vienen registrando en el sistema del programa Procrear Joven lanzado hace casi dos semanas debido a un problema interno, según admitió un supervisor del call-center encargado de tomar las quejas.



De acuerdo a lo que pudo confirmar La Voz de la mano del supervisor, son varios los casos con reclamos de interesados que intentaron anotarse a través de la web y no pudieron.



El problema, admitió el supervisor, es que hay Cuits que comienzan con un número asignado por la Afip generalmente a una mujer (por ejemplo, el 27) y, al ser seguido por una cifra de un DNI de un hombre, el sistema arroja el siguiente mensaje: "No se cumplieron con los requisitos solicitados".

En efecto, la persona sí cumple con los requisitos que solicita el programa pero es el sistema el que no permite la unión del número de comienzo del Cuit con el DNI que le sigue.



El supervisor que atendió -a través del teléfono 011 5283 3299- dijo que son muchos los reclamos que, según ellos, ya derivaron al área correspondiente del Ministerio del Interior.



Sin embargo, los reclamos desde el mismo comienzo de la fecha de inscripción no obtuvieron una solución.