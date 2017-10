"Los entrerrianos exigimos igualdad", dijo Bahillo en Concepción del Uruguay

El candidato de Somos Entre Ríos, Juan José Bahillo, se reunió en Concepción del Uruguay con representantes de entidades intermedias, trabajadores de la CGT y compartió un encuentro con militantes y dirigentes. Durante la jornada, estuvo acompañado por el intendente José Eduardo Lauritto, el presidente del PJ Mario Carballo, y el diputado nacional Jorge Barreto."En esta elección, los entrerrianos exigimos igualdad. Como diputados vamos a trabajar para corregir la asimetría que existe para que Entre Ríos tenga lo que se merece y deje atrás años de dar mucho y recibir poco", afirmó Bahillo y aseguró que "las peleas políticas no resuelven los problemas de la gente pero, es la política, la herramienta que puede modificar la realidad adversa que vive cada familia".En su recorrida, Bahillo priorizó el contacto con los vecinos. "Visitamos familias de los barrios del noroeste de la ciudad y nos interiorizamos sobre la realidad", y agregó: "la gente recibe bien nuestra propuesta. Esto nos permite ser optimistas".Más tarde, el diputado se reunió con el presidente del Centro Comercial, Román Tófalo. En este sentido, remarcó que el tema de la provincialización de Salto Grande será prioridad en la agenda legislativa."Tenemos la firmeza y la convicción que podemos corregir esto. Necesitamos el acompañamiento del gobierno nacional para transformar un ente binacional en un ente provincial. Será nuestro desafío convencer a las autoridades nacionales de la injusticia que se está haciendo con Entre Ríos" indicó Bahillo.En ese sentido, explicó que el objetivo es lograr "la sensibilidad necesaria para entender que los entrerrianos debemos pagar menos luz como cualquier provincia que aporta al sistema energético argentino, que tiene alguna compensación tarifaria, que se le reconoce por el uso de sus recursos naturales. A Entre Ríos no sólo no se lo reconoce por el uso de sus recursos sino que se nos perjudica, porque pagamos la luz un 300 por ciento más cara que los ciudadanos de Buenos Aires".Por su parte, Tófalo planteó la delicada situación que atraviesa el sector comercial: "Nuestros comerciantes viven del mercado interno y la capacidad de consumo se ve deteriorada por la inflación". También coincidió en otro de los temas que preocupan al gobierno provincial, como es el planteo de la gobernadora Vidal en la Justicia.En este marco, el ex intendente de Gualeguaychú señaló: "Necesitamos un debate en el Congreso que resuelva la cuestión de fondo con una nueva ley de coparticipación".Bahillo sostuvo que la postura de Entre Ríos es clara: "rechazar el planteo de Buenos Aires, defender la iniciativa del gobierno entrerriano y advertir sobre la grave situación para las economías provinciales, si se produce el recorte en los fondos".Por su parte, el intendente de Concepción del Uruguay, José Lauritto, agradeció la presencia de Bahillo: "Estamos muy contentos de que Juanjo nos visite. Es un dirigente de prestigio, un dirigente que fue ocho años intendente, un presidente de bloque elegido por sus compañeros diputados. Sabemos que está recorriendo toda la provincia y valoramos que haya venido a Uruguay a conversar con los vecinos y las instituciones. Es un dirigente abierto y generoso. Espero que podamos hacer una buena elección", destacó.